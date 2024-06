Djokovic : Il annonce un «grand défi» pour sa succession !

Pierrick Levallet

Novak Djokovic à Roland-Garros, c'est terminé pour cette année. Le Serbe a été contraint de déclarer forfait pour les quarts de finale à cause d'une blessure au genou. Le Serbe se rapproche tranquillement de la fin de sa carrière. Boris Becker a alors annoncé un grand défi pour les joueurs qui succéderont à la légende de 37 ans.

Après Roger Federer, Novak Djokovic poursuit sa carrière mais se rapproche tranquillement de la retraite. Le Serbe a été contraint de déclarer forfait pour les quarts de finale de Roland-Garros à cause d’une lésion méniscale. Mais le monde du tennis tiendrait peut-être déjà ses successeurs avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Cependant, Boris Becker indique que la carrière des deux cracks dépendra surtout de leur capacité à rester en bonne santé.

Roland-Garros : C’est terminé pour Djokovic, il lâche un grand message https://t.co/g5aDyb2mmy pic.twitter.com/A81TT5YlEk — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

«Beaucoup de choses dépendent des blessures»

« Ces deux gars, Sinner et Alcaraz, sont jeunes et ils subissent déjà beaucoup de pression, mais je ne pourrais pas dire si l’un va gagner dix Grands Chelems et l’autre 15. Je n’en sais rien. Ce que l’on peut dire, c’est que beaucoup de choses dépendent des blessures. Ce que nous avons vu avec Novak Djokovic, c’est qu’il a encore gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem l’année dernière à l’âge de 36 ans » a d’abord expliqué l’ancien numéro 1 mondial en 1991 dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Cela aura une incidence sur le nombre de titres qu’ils remporteront»