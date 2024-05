Tennis : « Wildcard Battle », un nouveau show inédit à Roland-Garros !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Roland-Garros innove avec un événement inédit qui aura lieu le jeudi 6 juin sur le court Suzanne-Lenglen, devant plus de 6 000 personnes. « Wildcar Battle » va réunir quatre équipes mixtes de deux joueurs, avec notamment l’incontournable Domingo dans l’arène, pour un show unique en son genre. Présentation.

Avec le choc Nadal-Zverev au premier tour, l’édition 2024 de Roland-Garros a démarré sur les chapeaux de roue ! Et l’ambiance de la Porte d’Auteuil continue de monter en intensité avec des matchs haut en couleur et des événements toujours plus novateurs. Ce sera notamment le cas le jeudi 6 juin, sur le célèbre court Suzanne-Lenglen. A l’initiative de l’influenceur Domingo et de We Are Tennis by BNP Paribas, « Wildcard Battle » va enflammer l’enceinte parisienne avec un show unique en son genre.

Quatre équipes, 6 000 spectateurs

« Wildcard Battle » opposera quatre mixtes totalement inédites, emmenées par quatre capitaines de choix. L’animateur et streamer Domingo, passionné de tennis, conduira un premier équipage. Le champion de tennis et Youtubeur, Jules Marie, sera aux manettes d’un second, avec le statut de grand favori… Inès Vandamme, danseuse et chorégraphe, et le créateur de contenu Rayenne « Etoiles », seront les capitaines des troisième et quatrième équipe. Retransmis en direct sur Twitch , l’événement a déjà créé la sensation avec plus de 3 000 candidatures reçues (en une semaine !) par les capitaines pour faire partie des fameuses équipes qui s’aligneront sur cette « Wildcar Battle ». Devant 6 000 spectateurs chauffés à blanc, l’ambiance sera à coup sûr électrique !

Les capitaines n’ont pas encore fini de choisir leurs poulains, mais vous pouvez déjà réserver votre jeudi 6 juin pour les voir s’affronter en direct du légendaire court Suzanne-Lenglen, avec plein d’autres surprises 🤩 pic.twitter.com/zXkwm2TRxP — PA 🕺🏻 (@Domingo) May 15, 2024

Un événement solidaire, des guests au programme

Cet événement est 100% solidaire puisque l’intégralité de la recette sera reversée à l’association Etendart, qui va permettre à 800 jeunes de partir en vacances cet été. Et pour soutenir la cause, des guests sont attendues… Des personnalités du tennis français comme Alizé Cornet, Gilles Simon ou encore Alizé Lim viendront notamment s’amuser avec Domingo et We Are Tennis by BNP Paribas.