Tennis : Encore une défaite de Djokovic, il fait une grosse révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé très tôt à Rome alors qu'il comptait sur le dernier Masters 1000 sur terre battue pour retrouver du temps de jeu et de la confiance, Novak Djokovic a décidé de s'aligner au dernier moment au tournoi ATP 250 de Genève. Le Serbe a accepté une invitation puisqu'il a clairement besoin de retrouver un peu de jeu. Il n'est clairement pas dans les meilleures dispositions depuis le début de l'année et le moins que l'on puisse dire est que son périple suisse n'est pas très rassurant... Comment va-t-il défendre sa couronne ?

Pour la première fois depuis bien longtemps, Novak Djokovic a décidé de jouer la semaine avant un tournoi du Grand Chelem. Le Serbe tente toutes les solutions de secours car il sent bien qu'il est dans une situation d'urgence. A Genève, il a été éliminé en demi-finales face au Tchèque Tomas Machac après une performance totalement décousue (6/4 0/6 6/1). Il arrivera donc à Roland-Garros sans grands repères et forcément, l'inquiétude est de mise.

Une situation qui dure

Incapable de déployer son meilleur tennis en 2024, Novak Djokovic n'a pas forcément relevé la tête après sa semaine à Genève. Vainqueur de Yannick Hanfmann et de Tallon Griekspoor pour débuter, le numéro 1 mondial reste sans trophée cette saison après sa défaite face à Tomas Machac. « Bien sûr que je suis inquiet. Je n’ai pas bien joué du tout cette année, à part quelques matchs par‐ci par‐là. Les choses sont ce qu’elles sont. Je ne me vois pas comme un favori à Paris. J’essaierai de prendre les matches les uns après les autres. Je n’ai pas passé une super nuit, et aujourd’hui c’était difficile. J’avais des sensations horribles durant la première partie du match » confie-t-il après sa défaite.

Tremblement de terre à Roland-Garros ?

Pour ses débuts dans la compétition, Novak Djokovic devrait débuter mardi face à Pierre-Hugues Herbert. Si son début de tournoi paraît plutôt tranquille sur le papier, il faudra une vraie montée en puissance pour espérer défendre son titre. Le Serbe n'a pas affiché un niveau de jeu satisfaisant depuis des mois et il doit clairement réagir maintenant pour montrer qu'il est là pour cet été. Il a énoncé ses objectifs pour l'année 2024 et pour le moment, il aura bien du mal à confirmer.

Un titre déjà perdu ?

S'il a pour objectif clair de remporter les Jeux olympiques en 2024, Novak Djokovic n'a pas oublié Roland-Garros et Wimbledon par exemple. Mais le numéro 1 mondial va peut-être devoir reconsidérer ses choix car il semble très loin de pouvoir vraiment soulever le trophée dans deux semaines. Même si ses principaux adversaires ne sont pas forcément en grande forme, le Serbe devra montrer un autre visage dans les prochains jours. Et si cet incident survenu à Rome était plus grave que prévu ?