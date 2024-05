Tennis : La grande nouvelle côté français avant Roland-Garros !

La rédaction

Alors que le tournoi de Roland-Garros va débuter ce dimanche, il y aura beaucoup de joueurs français présents dans le tableau pour tenter de créer la surprise et se faufiler en deuxième semaine. Ce serait un scénario incroyable puisqu’aucun Français n’a réussi cette performance depuis Corentin Moutet lors de l’US Open 2022. Mais les bonnes nouvelles sont nombreuses en ce moment côté tricolore, puisqu’un joueur tire son épingle du jeu à Lyon cette semaine. En effet, en abordant le Grand Chelem parisien, Giovanni Mpetshi Perricard, 20 ans, sera dans le top 100.

Les derniers ajustements sont en train d’être réalisés par les meilleurs joueurs du monde et il va y avoir beaucoup d’action sur les courts de Roland-Garros dans les prochains jours ! Cette année, on espère enfin avoir un représentant en huitièmes de finale puisque la France compte déjà trois têtes de série. Il faudra avoir les yeux partout car nombreux sont ceux qui peuvent créer la surprise. D’ailleurs, le tennis français vient de recevoir une excellente nouvelle : un nouveau joueur va faire son entrée dans le top 100 à seulement 20 ans !

Un puissant géant

Du haut de ses 2m03, Giovanni Mpetshi Perricard a un profil que l’on trouvait assez rarement dans le tennis français. Le natif de Lyon s’appuie forcément sur sa taille pour envoyer des ogives au service et en coup droit, ses grandes forces. Ces derniers mois, il a marqué les esprits en remportant coup sur coup deux Challengers, lui offrant alors la 124ème place mondiale, son meilleur classement. Présent chez lui à Lyon cette semaine, il a réussi à se qualifier pour la finale après sa victoire contre Bublik : lors de la publication du prochain classement ATP, il fera son entrée dans le top 100 !

Grande nouvelle avant Roland-Garros

Issu de la génération d’Arthur Fils et de Luca Van Assche entre autres, Giovanni Mpetshi Perricard avait déjà tenté sa chance au premier tour de Roland-Garros l’année dernière, à la faveur d’une wild-card. Cette année encore il est invité et il tentera de décrocher sa première victoire en Grand Chelem face à David Goffin. Grâce à la confiance emmagasinée ces dernières semaines, il pourrait faire parler de lui d’autant plus que s’il passe ce premier tour, il affrontera le vainqueur du fameux duel entre… Alexander Zverev et Rafael Nadal.

Un grand espoir

Un tout petit peu moins précoce que ses deux compatriotes cités précédemment, Giovanni Mpetshi Perricard reste un grand espoir du tennis français car il a prouvé avec cette percée dans le top 100 à son âge qu’il avait quelque chose à jouer. Son profil est de plus en plus répandu sur le circuit de nos jours et il fait déjà des ravages avec son service. Sur terre battue évidemment ce coup reste un peu moins efficace mais une chose est sûre : on devrait entendre parler de Giovanni Mpetshi Perricard dans les années à venir.