Roland-Garros : Sabalenka-Andreeva, parcours sans faute ?

Dans ce tableau féminin où les joueuses ont décidé de mettre tout en œuvre pour former un carré final magique, il y a tout de même un match qu'il faudra surveiller ce mercredi pour les quarts de finale. Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, a jusqu'ici connu un parcours exceptionnel où elle n'a laissé que très peu de chances à ses adversaires. De l'autre côté du filet mercredi, Mirra Andreeva, jeune espoir russe de 17 ans qui s'aventure pour la première fois à ce stade de la compétition en Grand Chelem mais avec des ambitions non dissimulées...

Ce ne sera peut-être pas le match du tournoi mais il faudra surveiller ce match entre une joueuse référence des dernières années sur le circuit WTA et celle qui sera peut-être bientôt numéro 1 mondiale, tant le talent dont elle fait preuve depuis plus d'un an maintenant est incroyable. Les deux femmes seront attendues sur le court Philippe-Chatrier après le duel entre Jasmine Paolini et Elena Rybakina à partir de 13 heures. Espérons qu'elle participe à faire oublier le forfait de Novak Djokovic...

Andreeva pour la revanche ?

En faisant ses premiers gros coups sur le circuit WTA il y a un peu plus d'un an, Mirra Andreeva a surpris tout le monde en dominant des joueuses bien installées sur le circuit, leur infligeant même des scores très secs. Son parcours a été assez exemplaire jusqu'ici à Roland-Garros puisqu'elle n'a abandonné qu'une manche au deuxième tour face à l'autre grande biélorusse, Victoria Azarenka. Lundi, elle a mis fin au beau parcours de la Française Varvara Gracheva en faisant preuve déjà d'une solidité mentale à 17 ans. Elle aura un nouveau défi devant elle : Aryna Sabalenka, qui a battu sa grande sœur Erika au premier tour. Mais rien ne lui fait peur.

Sabalenka sans problème

Titrée à l'Open d'Australie en janvier dernier sans perdre le moindre set, Aryna Sabalenka continue à briller en Grand Chelem puisqu'elle a absolument écrasé toutes ses adversaires jusqu'à maintenant. Il n'y a que Paula Badosa qui a réussi à la chahuter dans le premier set mais sinon, la numéro 2 mondiale compte bien être au rendez-vous de la finale. La Biélorusse partira forcément favorite face à Mirra Andreeva puisqu'elle a remporté leurs deux confrontations pour le moment, qui ont toutes les deux eu lieu à Madrid en 2023 et en 2024.

La future star du tennis féminin ?

Si elle a enregistré deux victoires face au top 10 cette année, Mirra Andreeva a eu beaucoup de mal à gérer la puissance d'Aryna Sabalenka. Mais il faut déjà saluer son incroyable début de carrière puisqu'elle réalise de beaux parcours en Grand Chelem depuis sa première tentative à Roland-Garros l'an dernier. Elle avait perdu face à Coco Gauff l'an dernier, non sans avoir gagné le premier set. En tout cas, la Russe est désignée comme une future grande joueuse du circuit WTA, elle qui sera quoi qu'il arrive dans le top 30 à l'issue de ce tournoi.