Roland-Garros : «Il faut aimer souffrir», Alcaraz balance avant la finale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz défiait Jannik Sinner en demi-finales de Roland-Garros ce vendredi. Dans un match très attendu entre les deux grandes starlettes du tennis mondial, l'Espagnol a pris le meilleur sur celui qui deviendra le nouveau patron du classement ATP lundi prochain, et ce, en cinq sets. Il est devenu à cette occasion le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la finale de trois tournois du Grand Chelem sur des surfaces différentes.

Un an après sa terrible défaillance physique au même stade de la compétition face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale de Roland-Garros, et ce, après avoir mis fin au parcours de Jannik Sinner en demi-finale. L'Italien, la grande référence de ce début de saison 2024, perd ainsi son troisième match de l'année seulement - son deuxième face à l'Espagnol - mais rien n'a été facile, comme le prouvent les déclarations du numéro 3 mondial sur le court après sa victoire.

Alcaraz a beaucoup souffert

Un peu cueilli à froid en début de match, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner imposer son rythme, et il a perdu la première manche assez rapidement. Si l'Espagnol a réagi en gagnant le deuxième set, il a montré quelques signes de faiblesse physique, et a fini par être mené deux sets à un. C'était déjà le cas lors de la rencontre précédente avec l'Italien en Grand Chelem, la seule jusqu'alors, lors de l'US Open 2022. « Il faut trouver la joie dans la souffrance. C’est la clef. Encore plus ici sur la terre battue de Roland‐Garros. De longs rallyes. Des matchs de 4 heures. 5 sets. Il faut se battre et souffrir. Comme je l’ai souvent dit à mon équipe, il faut aimer souffrir » a-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis , affichant un grand sourire.

Roland-Garros : Djokovic jette l’éponge, c’est historique ! https://t.co/m7Xb5lmQkE pic.twitter.com/lElYQ74xfU — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

3ème trophée en Grand Chelem ?

Dimanche, Carlos Alcaraz jouera donc la finale de Roland-Garros face au vainqueur du match entre Casper Ruud et Alexander Zverev. L'Espagnol tentera de décrocher son troisième titre en Grand Chelem, après l'US Open en 2022 et Wimbledon en 2023. En cas de victoire, il dépasserait également Novak Djokovic au classement ATP, et il pointerait au deuxième rang mondial.