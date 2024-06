Roland-Garros : Swiatek-Gauff, un vrai duel ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première demi-finale du tableau féminin, Iga Swiatek et Coco Gauff ont parfaitement répondu à l'appel. A partir de 15h sur le Philippe-Chatrier, les deux femmes disputeront leur troisième duel sur ce court et malgré le faible écart au classement, celui-ci pourrait être abyssal sur le court. La Polonaise est passée proche de la défaite au deuxième tour face à Naomi Osaka et depuis, c'est comme si rien ne pouvait lui arriver. Déjà grande favorite du tournoi avant le début, elle n'est plus qu'à deux victoires d'un quatrième titre à Roland-Garros...

Dans ce tournoi où les favorites ont répondu présent en grande majorité, Iga Swiatek voit sur sa route une joueuse qu'elle a l'habitude d'affronter : Coco Gauff. L'Américaine, qui pointera au 2ème rang mondial à la suite de la défaite d'Aryna Sabalenka lors de la publication du classement WTA lundi prochain, tentera de faire tomber l'insaisissable Iga Swiatek. La Polonaise, inarrêtable, a déjà rendu cet affrontement presque impossible à gérer pour Gauff. Reste à voir si elle pourra faire de même ce jeudi.

La fusée Swiatek lancée

Opposée à Naomi Osaka au deuxième tour de Roland-Garros, Iga Swiatek ne s'attendait sûrement pas à un niveau hors du commun de la Japonaise, en particulier sur terre battue. Après avoir réussi à sauver une balle de match et à s'imposer, la numéro 1 mondiale passe les tours sans trembler et mieux encore : elle ne laisse aucune chance à ses adversaires. En huitièmes de finale, elle a avalé la pauvre Russe Potapova en 40 minutes, sa victoire la plus rapide. En quarts de finale, elle n'a fait qu'une bouchée de la 6ème mondiale Marketa Vondrousova. Sa prochaine victime pourrait bien s'appeler Coco Gauff.

Gauff pour l'exploit ?

Alors qu'elle atteindra pour la première fois de sa carrière le 2ème rang mondial lundi, Coco Gauff confirme qu'elle adore Roland-Garros. Finaliste en 2022 face à son adversaire du jour, l'Américaine est impressionnante sur terre battue et elle répond toujours au rendez-vous depuis sa première victoire en Grand Chelem à l'US Open l'an dernier. Mais il faudra tout de même réaliser une sacrée performance pour réussir à passer l'obstacle Swiatek. Dans ce tournoi, elle a traversé les tours sans vraiment être inquiétée à part en quarts de finale malgré quelques petites difficultés.

Un duel pas vraiment équilibré

Au moment d'entrer sur le court cet après-midi, Iga Swiatek pourra partir sereine face à son adversaire du jour. En effet la Polonaise mène 10 victoires à... une seule dans les confrontations et les duels ont souvent tourné à la démonstration. Souvent largement dominée, Coco Gauff a perdu à chaque fois en deux sets et sa seule victoire est intervenue à Cincinnati l'an dernier, lorsqu'elle était en état de grâce avant de soulever le trophée à l'US Open. Elle espère évidemment connaître le même scénario.