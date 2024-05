Roland-Garros : Swiatek miraculée, elle a pris un coup de pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposée à Naomi Osaka au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros mercredi, Iga Swiatek a dû opérer un incroyable come-back pour gagner la rencontre en trois sets (7/6 1/6 7/5). La Polonaise, double tenante du titre, était menée 5/2 dans la dernière manche avant de finalement surpasser celle qui a gagné 4 titres en Grand Chelem, comme elle. L'ancienne numéro 1 mondiale a joué le meilleur match de sa carrière sur terre battue et confirme un peu plus qu'elle aura sûrement un rôle à jouer cette saison, elle qui est revenue de maternité il y a quelques mois.

Jeune maman, Naomi Osaka dominait autrefois le circuit de la tête et des épaules sur dur. La Japonaise a remporté deux fois l'Open d'Australie et deux fois l'US Open avant de connaître quelques soucis de santé mentale. En 2021 à Roland-Garros, elle avait provoqué une grande polémique en refusant de se présenter aux conférences de presse, obligatoires, avant de se retirer du tournoi. Finalement, elle avait fini par rendre ses apparitions en compétition très rares avant de faire une vraie pause pour accueillir son premier enfant en juillet 2023. Et mercredi à Roland-Garros, elle a bien failli signer son grand retour sur le devant de la scène.

Swiatek domine à Roland-Garros

Vainqueur à la surprise générale en 2020 en écrasant toutes ses adversaires, Iga Swiatek a signé à 19 ans un grand bond en avant. La Polonaise n'a pas mis des années avant de devenir la référence du tennis féminin puisqu'elle est devenue numéro 1 mondiale en avril 2022. Dans le même temps, elle a remporté Roland-Garros à nouveau cette année-là, ainsi qu'en 2023. Et sur son chemin, rares sont les joueuses à pouvoir lui prendre un set puisque seule Zheng Qinwen en 2022 et Karolina Muchova lors de la finale l'an dernier avaient réussi cette performance avant Naomi Osaka mercredi depuis son accession au trône.

Un titre en danger ?

Alors qu'elle reste désormais sur 16 succès consécutifs à Roland-Garros, ce match remporté dans la douleur prouve peut-être qu'Iga Swiatek reste prenable cette année. Grande favorite de cette édition 2024, il lui faudra beaucoup de courage pour affronter la suite du tournoi. Ce vendredi, c'est la Tchèque Marie Bouzkova qui se présentera de l'autre côté du filet mais les choses sérieuses pourraient vraiment débuter en quarts de finale pour la patronne du circuit féminin...

Osaka est de retour !

Forcément redescendue loin au classement puisqu'elle a été absente du circuit, Naomi Osaka est revenue en début d'année avec beaucoup d'ambition. Présente dans beaucoup de tournois, elle a aussi déclaré qu'elle avait à coeur de faire mieux sur terre battue et sur gazon, deux surfaces sur lesquelles elle a du mal depuis le début de sa carrière. Jeudi, elle a montré pourquoi elle est devenue une grande championne de tennis, infligeant un cinglant 6/1 à Iga Swiatek. C'est la première fois depuis l'été 2022 que la Polonaise prenait une telle gifle sur cette surface, lors de la victoire de Caroline Garcia à Varsovie. Désormais 134ème mondiale, Naomi Osaka peut rêver grand cet été !