Jordan Bardella répond au coup de gueule de Kylian Mbappé

Suite à la victoire du Rassemblement National aux élections européennes et à l’approche des élections législatives en France, Kylian Mbappé a décidé de prendre position. En conférence de presse, le capitaine de l’équipe de France s’est publiquement opposé à la montée des extrêmes dans notre pays. De quoi faire réagir Jordan Bardella, président du RN, qui a répondu au désormais joueur du Real Madrid.

Joueur du Real Madrid et de l’équipe de France, Kylian Mbappé est également un citoyen français. A l’instar de Marcus Thuram, le capitaine des Bleus s’est exprimé publiquement face à la situation politique actuelle en France. Face à la montée des extrêmes, Mbappé avait alors lâché notamment : « Aujourd’hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l’opportunité de choisir l’avenir de notre pays ».

Euro 2024 : Kylian Mbappé se fait clasher en direct ! https://t.co/taYe2VVcM3 pic.twitter.com/CMLIuhIqKZ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

« Je ne me sens pas visé »

Présent sur le plateau de Cnews ce mardi, Jordan Bardella a répondu à Marcus Thuram mais également Kylian Mbappé, qui s’étaient manifestés pour voter contre le RN aux élections législatives. Le président du Rassemblement National a alors fait savoir : « S'ils (les joueurs) appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. J'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs, que ce soit Marcus Thuram ou Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et pour la jeunesse ».

« Un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1 400 ou 1 500 euros »