Coup de poker gagnant pour Deschamps ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps avait surpris son monde à la mi-mai en sélectionnant N’Golo Kanté, chose qu’il n’avait plus faite depuis juin 2022, et alors que le champion du monde évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite l’été dernier. Après sa masterclass face à l’Autriche (1-0), Kanté a donné raison au sélectionneur des Bleus qui a dressé un portrait élogieux de son milieu de terrain.

Le 16 mai dernier, Didier Deschamps dévoilait une liste de 25 joueurs sélectionnés pour représenter l’équipe de France à l’Euro en Allemagne qui a débuté le 14 juin dernier et qui se clôturera à l’Olympiastadion le 14 juillet pour la finale que les Bleus espèrent disputer le jour de la fête nationale. Pendant l’annonce de sa liste, le sélectionneur de l’équipe de France actait le retour de N’Golo Kanté deux ans après sa dernière sélection.

Deschamps sur Kanté : «À partir du moment où j'ai eu la certitude qu'il avait récupéré tous ses moyens athlétiques»

Exilé en Arabie saoudite à Al-Ittihad depuis l’été dernier, N’Golo Kanté a fait taire toutes les critiques lundi soir à Dusseldorf en ayant une activité XXL qui lui est propre. Nommé homme du match, Kanté a reçu les éloges de Didier Deschamps en conférence de presse. « NG a été rayonnant aujourd’hui et tant mieux parce qu’on avait besoin de ça. Je l'ai pris pour ça. À partir du moment où j'ai eu la certitude qu'il avait récupéré tous ses moyens athlétiques ».

Kanté a «l’intelligence sur le plan tactique» selon Deschamps