Equipe de France : Après son calvaire, Mbappé annonce sa revanche

Capitaine de l'Equipe de France pour la première fois dans une grande compétition internationale, Kylian Mbappé va faire ses débuts dans la compétition pour le premier match des Bleus face à l'Autriche ce lundi soir. L'attaquant français, officiellement un joueur du Real Madrid depuis peu, a fait de l'Euro 2024 un grand objectif et veut oublier son cauchemar de 2021. Cela passera par un démarrage en force face à l'Autriche lundi soir et il se sait très attendu.

Présent avec l'Equipe de France pour tenter de briller dans cette grande compétition internationale, Kylian Mbappé n'a pas connu le même succès à l'Euro que lors des deux dernières Coupes du monde. L'attaquant français reste sur un souvenir amer qu'il va tenter de gommer dès le premier match, lundi soir face à l'Autriche. Son attitude sur le terrain sera forcément très surveillée, d'autant plus avec son rôle de capitaine.

Mbappé veut oublier 2021

Dans le Mag de TF1 dimanche, Kylian Mbappé est revenu sur plusieurs points importants et l'un d'eux concernait son mauvais souvenir de la dernière édition de la compétition en 2021. « Tu es le seul qui a précisé que j’avais mis 0 but lors du dernier Euro (rires). Un attaquant est toujours revanchard. En 2021, c’était en deçà de ce que je pouvais, devais proposer. il y a aussi un côté ambitieux et ça commence demain face à une surprenante équipe autrichienne » a-t-il déclaré en réponse à Adil Rami.

Mbappé a connu l'enfer

Il y a trois ans, Kylian Mbappé avait connu un tournoi difficile en ne réussissant pas à trouver le chemin des filets mais aussi en terminant la compétition sur une très mauvaise note. En effet, il avait raté son tir au but face à la Suisse en huitièmes de finale, provoquant ainsi l'élimination de la France. Un épisode très douloureux dont il a eu du mal à se relever, selon des propos récents de son entourage.