Tennis : Ibiza, fête… Alcaraz se lâche après Roland-Garros et déballe tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas forcément en grande forme lors de la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz a réussi à arriver à Roland-Garros en pleine possession de ses moyens physiques. Touché au bras droit, l'Espagnol a su passer les étapes pour finalement remporter le tournoi, son troisième en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. S'il prend un plaisir fou sur le court lorsqu'il joue à son meilleur niveau, il a aussi besoin de décompresser après ses victoires, à l'image de son voyage à Ibiza dernièrement.

Vainqueur d'Alexander Zverev en finale de Roland-Garros le 9 juin dernier, Carlos Alcaraz n'a pas traîné avant de fêter sa victoire comme il se doit. L'Espagnol reste un jeune de 21 ans et il sait s'amuser à sa manière. Avant de démarrer sa saison sur gazon au Queen's cette semaine, il a confié avoir besoin de ces moments pour ne pas avoir la tête focalisée uniquement sur le tennis.

Alcaraz a remporté son 3ème Grand Chelem

En réussissant à gagner Roland-Garros cette année, Carlos Alcaraz a remporté un troisième titre en Grand Chelem sur une troisième surface différente. A 21 ans, il est l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à se retrouver dans cette situation et ses temps de passage sont impressionnants. Il semble en plus avoir une certaine marge de progression pour aller encore plus loin. Dans quelques semaines, il se lancera un défi : défendre son titre obtenu à Wimbledon l'an dernier avant les Jeux olympiques, où il a de grandes ambitions en simple comme en double.

Alcaraz a fête sa victoire à Ibiza