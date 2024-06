Djokovic : Elle lâche une grande annonce en direct !

La rédaction

Alors que Roger Federer a pris sa retraite sportive en 2022 et que celle de Rafael Nadal se fait de plus en plus proche, Novak Djokovic semble être le dernier représentant de l’ancienne génération du tennis. Depuis quelques années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en deviennent les principales têtes d’affiche et sont les plus gros concurrents du Serbe. Mais pour Marion Bartoli, ils ne sont pas encore à son niveau.

Progressivement, le long chapitre du tennis mondial écrit par le légendaire trio composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, touche à sa fin. Le premier s’est retiré des courts il y’a désormais deux ans, tandis que le second semble plus proche que jamais de quitter les courts. Le dernier cité évolue de son côté toujours au plus haut niveau, mais du haut de ses 37 ans, il approche également de plus en plus de sa fin de carrière. Alors que de nouvelles têtes émergent, notamment celles de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Marion Bartoli juge qu’ils ne sont pas encore au niveau affiché par Djoko.

« Dites‐moi le nombre de fois où Djokovic a crampé sur des finales contre Federer ou Nadal ? »

Invitée dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Marion Bartoli s’est lâchée à propos de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Elle pointe notamment la qualité physique des deux joueurs comparée à celle de Novak Djokovic : « Quand on voit la finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui sont bien évidemment de très grands champions, et le nombre de fautes directes qu’ils commettent encore, les crampes d’Alcaraz et Sinner en demi‐finales. Dites‐moi le nombre de fois où Djokovic a crampé sur des finales contre Federer ou Nadal qui ont duré plus de cinq heures ? »

« Ce n’est pas du tout la fin de l’ère de Novak Djokovic. »