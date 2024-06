Roland-Garros - Alcaraz : Le clan Federer est bluffé !

La rédaction

Si le tennis espagnol verra bientôt Rafael Nadal tirer sa révérence, Carlos Alcaraz semble prêt à prendre la relève de l’autre côté des Pyrénées. Vainqueur de son premier Roland-Garros le 9 juin dernier, le numéro deux mondial impressionne. Severin Luthi, entraîneur de Roger Federer entre 2007 et 2022, a livré ses impressions au sujet du joueur de 21 ans. Et le Suisse est dithyrambique.

Si Rafael Nadal a dominé Roland-Garros durant la majeure partie de sa carrière, El Matador semble avoir déjà trouvé son successeur. Le 9 juin dernier, Carlos Alcaraz remportait son premier tournoi sur la terre battue parisienne, s’imposant en cinq sets face à Alexander Zverev. Brillant notamment par la puissance de son coup droit, le natif El Palmar éblouit la scène mondiale. Déjà vainqueur de 14 titres, le droitier a notamment vu Severin Luthi le couvrir d’éloges.

JO 2024 : Nadal annonce la couleur pour le double avec Alcaraz https://t.co/doBx8bRfrp pic.twitter.com/dzXz8c7JkG — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa passion. »

Dans une interview accordée à Tennis Legend , l’ancien entraîneur de Roger Federer, Severin Luthin, s’est montré très enjoué à propos du niveau affiché par Carlos Alcaraz : « Je ne sais pas s’il est celui qui frappe la balle le plus fort, il n’y a pas beaucoup de gars qui frappent la balle fort, par exemple Zverev. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa passion. J’ai l’impression qu’il vit tout cela, qu’il aime faire ce qu’il fait. C’est très important d’avoir une bonne éducation, d’avoir les pieds sur terre, c’est ce qui m’impressionne le plus chez lui, pas tant son coup droit, qui est aussi incroyable. »

« ce qui est le plus impressionnant, c’est à quel point il est complet. »