Tennis : Djokovic reçoit un avertissement pour son retour !

Auteur de deux fabuleux combats à Roland-Garros, au troisième tour face à Lorenzo Musetti et en huitièmes de finale face à Francisco Cerundolo, Novak Djokovic a peut-être trop forcé puisqu'il a été obligé de déclarer forfait avant les quarts de finale à cause d'une déchirure au ménisque. Déchu de sa place de numéro 1 mondial, le Serbe n'a pas hésité une seconde pour subir une opération et il doit maintenant observer une absence de plusieurs semaines. A deux semaines de Wimbledon et un peu plus d'un mois des Jeux olympiques, son grand objectif, le temps est compté !

Désormais numéro 3 mondial puisqu'il a été obligé d'abandonner son titre à Roland-Garros, Novak Djokovic ne sait pas encore s'il pourra jouer le tournoi de Wimbledon, dont il avait atteint la finale l'an dernier. Obligé de passer par la case opération à 37 ans, le Serbe pourrait connaître quelques difficultés pour son retour puisqu'il n'est jamais bon de subir une telle blessure à cet âge-là.

Djokovic prêt à revenir vite en forme ?

Moins impressionnant depuis le début de la saison 2024, Novak Djokovic doit faire face à un terrible coup du sort avec cette blessure. Le Serbe ne devrait pas rester loin du circuit très longtemps, certes, mais il faudra tout de même réussir à récupérer ses qualités physiques assez rapidement. « En ce qui concerne la blessure de Djokovic, il ne s’agit pas seulement de sa condition physique, mais aussi du fait qu’il doit s’entraîner et être à 100 % physiquement. Novak Djokovic a absolument besoin de ses jambes au meilleur de leur forme, elles sont cruciales pour son jeu et ses capacités défensives. Djokovic est le meilleur défenseur de l’histoire du tennis et pour défendre, il doit absolument compter sur ses jambes, c’est pourquoi il doit être au meilleur de sa forme » a récemment confié Andy Roddick dans son podcast.

Djokovic absent à Wimbledon ?

Dans cette saison 2024 un peu particulière, Novak Djokovic a fait des Jeux olympiques le grand objectif de sa saison, lui qui n'a jamais réussi à ramener une médaille d'or pour son pays. Avant cela, il est attendu du côté de Wimbledon puisqu'il montre beaucoup d'enthousiasme pour revenir le plus vite possible à la compétition. Déjà de retour à la salle de sport, il pourrait bien se rendre à Londres dans deux semaines. La décision ne devrait pas tarder même si ce serait surprenant de le voir reprendre la compétition aussi vite après une telle blessure.