Mercato : Surprise, l’OM grille deux gros clubs pour cette signature XXL

Arnaud De Kanel

Après avoir envisagé pendant longtemps l’option Sergio Conceição, l’Olympique de Marseille serait sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. L’entraîneur italien se montrerait particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen, allant même jusqu’à accepter une réduction salariale significative pour sceller son engagement avec l’OM en plus d'avoir repoussé les offres de deux gros clubs.

Les événements peuvent rapidement basculer à l'OM, et la situation actuelle ne fait que le confirmer. Sergio Conceição, longtemps pressenti pour prendre les rênes du club phocéen la saison prochaine, aurait récemment perdu son statut de favori. En effet, Roberto De Zerbi serait désormais en pole position pour occuper le poste d'entraîneur de l'OM. L'entraineur italien ne manquait pourtant pas de propositions mais c'est bien le club phocéen qui devrait rafler la mise en signant l'un des entraineurs les plus convoités du marché !

Mercato - OM : Coup de théâtre pour ce transfert à 22M€ https://t.co/Xzu27ydTmf pic.twitter.com/wucPufj7XN — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

De Zerbi a refusé le Bayern et United !

Roberto De Zerbi s'est distingué par son excellent travail à Brighton, attirant ainsi l'attention de plusieurs grandes équipes européennes. Parmi elles, le Bayern Munich et Manchester United avaient manifesté leur intérêt. Cependant, De Zerbi aurait finalement opté pour le défi marseillais, préférant la proposition de l'OM. Un choix qui peut paraitre étonnant, d'autant plus qu'il gagnera moins d'argent en signant à l'OM.

L'Italien baisse son pour l'OM