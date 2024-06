De Zerbi : Coup de froid pour les supporters de l’OM

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’elle ne fasse plus vraiment de doute, l’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM se fait toujours attendre et devrait intervenir mardi ou mercredi. Une story publiée sur Instagram par le technicien italien a mis le feu aux réseaux sociaux ce lundi, mais il s’agissait en réalité d’un faux compte.

L’OM tient enfin son nouvel entraîneur. Après plusieurs semaines de recherches, c’est finalement Roberto De Zerbi qui va succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de Marseille. Le technicien italien va s’engager pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2027, et il ne manque plus que l’officialisation de son arrivée.

Mercato - OM : La grande annonce du clan De Zerbi https://t.co/w37EaQsWL4 pic.twitter.com/ajs4gSd0A2 — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Faux espoir pour les supporters de l'OM

Ce qui se fait encore et toujours attendre. Ce lundi, Roberto De Zerbi semblait lui-même avoir annoncé la nouvelle, dans une story publiée sur Instagram par un compte à son nom. On peut notamment y voir le logo et des cœurs aux couleurs de l’OM, mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le technicien italien n’a en réalité pas de compte Instagram .

Officialisation mardi ou mercredi