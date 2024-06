Mercato - PSG : Un attaquant dit oui pour remplacer Mbappé et sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça chauffe autour de Khvicha Kvaratskhelia. Le père et l'agent de l'international géorgien ont pris la parole pour annoncer leur désir de quitter le Napoli cet été. L'attaquant aurait déjà trouvé un accord avec le PSG. Pourtant, il y a encore quelques années, son clan l'avait encouragé à signer pour le club italien en raison du culte voué à Diego Maradona.

Actuellement en Allemagne pour participer à son premier Euro, Khvicha Kvaratskhelia fait les gros titres ce lundi. Son avenir au Napoli est plus qu'incertain après que son père et son agent aient officialisé ses envies de départ. « Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup » a déclaré Badri Kvaratskhelia. A en croire la presse italienne, l'international géorgien aurait déjà donné son accord au PSG pour prendre la place de Kylian Mbappé.

Son père était à l'origine de son arrivée

Pourtant, c'est bien Badri Kvaratskhelia qui avait encouragé à son fils à rejoindre le Napoli en 2022. « C’est grâce à mon père. Son idole était Maradona, alors quand mon agent m’a dit que Naples me voulait, j’étais très heureux, surtout pour mon père. Il m’a dit qu’on ne pouvait pas dire non au Napoli, le club de Maradona. Durant les premiers jours à Naples, je ne voyais que Maradona. Maradona est le Dieu là-bas, je l’ai dit à mon père » a-t-il confié au magazine Players'Tribune.

« Je suis très heureux de jouer pour le Napoli »