Le PSG tient un crack, le mercato s’emballe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG tient un diamant brut en la personne de Xavi Simons. Le prodige de 21 ans, prêté au RB Leipzig cette saison, ne va pas revenir à Paris. Ce dernier devrait de nouveau être cédé en prêt pour l’exercice 2024-2025, et de nombreux candidats toquent à la porte, et ce aux quatre coins de l’Europe. Explications.

L’avenir du PSG devrait s’écrire sans lui. La saison prochaine, Luis Enrique n’entraînera pas Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig par le club parisien l’été dernier, le prodige néerlandais de 21 ans devrait de nouveau être prêté révélait récemment l’Equipe . Mais où ?

Xavi Simons : La clause secrète qui fait paniquer le PSG https://t.co/TwVahiH7T9 pic.twitter.com/GXefRxV1lC — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Le PSG va prêter Xavi Simons cet été

A en croire les dernières indiscrétions du quotidien sportif, le RB Leipzig reste à ce jour à la destination la plus probable pour Xavi Simons. Le milieu offensif devra ensuite trancher pour son avenir en 2025, et si le PSG pourrait potentiellement le vendre, les prétendants ne manquent pas pour ce dernier.

Plusieurs cadors intéressés par Xavi Simons