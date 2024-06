Tennis : Il annonce du lourd pour Djokovic à Paris

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic disputait Roland-Garros, dont il était annoncé comme l’un des favoris. Mais alors qu’il s’était qualifié pour les quarts de finale, le Serbe n’a pas pu tenter de se qualifier pour le dernier carré, car il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure au genou. Depuis, certains observateurs estiment que le Djoker devra tirer un trait sur les Jeux Olympiques. Mais selon Greg Rusedski, Nole pourrait bien être de la partie à Paris et frapper un grand coup.

Novak Djokovic n’est pas à la fête actuellement. Alors qu’il n’avait pas gagné le moindre trophée de la saison, le Djoker se rendait à Roland-Garros pour enfin lancer son année, mais cela ne s’est pas passé comme il l’avait prévu. En effet, Nole a dû déclarer forfait alors qu’il était qualifié pour les quarts de finales, en raison d’une blessure au genou.

Djokovic s’est fait opérer

En plus de devoir déclarer forfait pour son quart de finale face à Casper Ruud, Novak Djokovic a dû passer par la case opération. Le Serbe s’est fait opérer du genou et cela n’est pas une bonne nouvelle pour la suite de sa saison. Le Djoker pourrait être forcé de faire l’impasse sur Wimbledon, voire les Jeux Olympiques de Paris, selon l’évolution de sa blessure.

Tennis : Djokovic reçoit un avertissement pour son retour ! https://t.co/r3BmrXNk35 pic.twitter.com/hoO4ovm4BK — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« Je pense qu’il va revenir en force »