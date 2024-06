Djokovic - Nadal : Un gros problème annoncé pour leurs successeurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’ère des génies que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal touche à sa fin. Ainsi, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner semblent être sur le droit chemin de leur succession. Mais pour certains observateurs comme Marion Bartoli, les successeurs du Serbe et de l’Espagnol font preuve de beaucoup moins de régularité que les deux légendes.

Désormais âgés de 38 et de 37 ans, Rafael Nadal et Novak Djokovic approchent de la fin. En effet, les deux joueurs qui à deux, cumulent 46 titres en Grand Chelem, semblent désormais loin de leur apogée. Le Serbe s’est de nouveau blessé lors de cette édition 2024 de Roland-Garros, tandis que l’Espagnol peine à se remettre de son manque de compétition lors de la saison 2023.

Tennis : «Encore 15 ans comme ça», Alcaraz annonce du lourd https://t.co/JiSu5y8gYy pic.twitter.com/tLrlcqzpqw — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, successeurs de Nadal et Djokovic ?

Si bien qu’à l’heure actuelle, les deux premières places du classement ATP sont occupées par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Respectivement âgés de 22 et de 21 ans, les deux prodiges sont perçus par beaucoup comme les dignes successeurs de Nadal et de Djokovic. Mais pour l’ancienne championne Marion Bartoli, ces derniers doivent encore faire preuve de régularité.

« Ce n’est pas du tout la fin de l’ère de Novak Djokovic »