Mercato - OM : C'est confirmé, De Zerbi tient son premier renfort

Pierrick Levallet

L'OM tiendrait enfin son nouvel entraîneur. Sauf retournement de situation de dernière minute, c'est Roberto De Zerbi qui succédera à Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Le technicien italien ne devrait d'ailleurs pas débarquer seul. Il préparerait déjà son arrivée sur la Canebière et tiendrait notamment son premier renfort pour son aventure olympienne.

La saison de l’OM a été plutôt chaotique, notamment en interne. Pour remplacer Igor Tudor l’été dernier, Pablo Longoria avait fait confiance à Marcelino. Le technicien espagnol est finalement parti dès le début de saison, poussant le président de l’OM à se tourner vers Gennaro Gattuso. Mais l’Italien ne s’est pas éternisé non plus, quittant le club phocéen dès l’hiver.

Mercato - OM : La date est fixée pour De Zerbi ! https://t.co/JJUAwD4Jlu pic.twitter.com/2dIkmsKZRx — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Roberto De Zerbi arrive à l'OM...

L’OM a alors fait confiance à Jean-Louis Gasset pour redresser la barre. Le coach de 70 ans avait signé jusqu’à la fin de saison et ne sera pas reconduit. Sauf retournement de situation de dernière minute, c’est Roberto De Zerbi qui devrait lui succéder.

... et va débarquer avec un premier renfort !