Polémique avec le RN, un joueur du RC Lens sort du silence

Joueur du RC Lens, Jimmy Cabot s’est retrouvé au coeur de la polémique ces dernières heures. La raison ? Un like sur les réseaux sociaux d’un post de Jordan Bardella, à la tête du parti Rassemblement National. Dans le climat politique actuel, cela n’est clairement pas passé inaperçu. Visé par de nombreuses critiques, Cabot s’est expliqué.

A l’approche des élections législatives en France, de nombreux sportifs se sont opposés à la montée des extrêmes. Ça a notamment été le cas de Kylian Mbappé. Joueur du RC Lens, Jimmy Cabot a lui déclenché une polémique en likant un post de Jordan Bardella, à la tête du Rassemblement National, parti d’extrême droite.

D’un cliché à un autre.. ❌🤷‍♂️ pic.twitter.com/AVHfwFFwWZ — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) June 17, 2024

« Je ne suis pas le sportif tant recherché qui vote RN »

En pleine tempête suite à ce like, Jimmy Cabot a été obligé de prendre la parole. Sur ses réseaux sociaux, le joueur du RC Lens a tenu à faire savoir : « J’ai pour principe de ne pas devoir me justifier mais quand mes convictions sont déformées, quand mon honneur est bafoué, je suis obligé de m’indigner. Désolé de mettre fin au cliché fantasmé par certains médias, je ne suis pas le sportif tant recherché qui vote RN. Quand on a vécu toute sa vie dans un vestiaire, symbole de respect et mixité, comment l’imaginer ? En revanche, je viens de renforcer un cliché tenace, je suis bien un sportif pas très futé ! ».

« J’ai trouvé amusante sa réponse à Squeezie »