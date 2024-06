Mbappé évoque un phénomène du RC Lens !

Benjamin Labrousse

A quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro, Kylian Mbappé a tenu quelques mots à l’égard de ses coéquipiers. Au moment d’évoquer le portier du RC Lens Brice Samba, le capitaine des Bleus s’est montré très élogieux, affirmant que le joueur de 30 ans était sûrement à l’apogée de sa carrière.

Lundi prochain, les Bleus entameront leur Euro face à l’Autriche à 21h. A quelques jours de cette entrée en lice tant attendue, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a été interrogé par Ouest-France sur l’intégralité des membres de la formation de Didier Deschamps. Deuxième gardien des Bleus, Brice Samba semble être en pleine plénitude du côté du RC Lens.

« C’est une vraie belle découverte »

« Lui n’a pas encore de surnom, car il est arrivé récemment. C’est une vraie belle découverte. Il amène de la joie dans le groupe, où il a trouvé sa place rapidement, naturellement, facilement. Il est aujourd’hui aimé de tous » , a confié Kylian Mbappé à propos du portier âgé de 30 ans. « Depuis son retour à Lens, il a pris une nouvelle stature et fait aujourd’hui partie des meilleurs gardiens de Ligue 1. Je suis très heureux pour lui. Je pense qu’il est dans le meilleur moment de sa carrière, le plus important aussi. À lui de profiter de ces expériences-là pour aller le plus haut possible » .

« Il n’a jamais abandonné »