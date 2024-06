Mercato : Messi va envoyer un champion du monde au RC Lens ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La piste Raphaël Varane serait bel et bien d'actualité au RC Lens. Le défenseur central de 31 ans serait l'un des profils surveillés par la direction, mais ses émoluments rendent ce dossier particulièrement complexe. Également intéressé par le champion du monde 2018, l'Inter Miami se retrouve bloqué dans ce dossier. Explications.

Raphaël Varane est libre comme l'air. Le joueur vient tout juste de quitter Manchester United. A 31 ans, le défenseur central est plus que jamais sur la fin, usé par tant d'années de professionnalisme. Mais avant de raccrocher définitivement les crampons, le champion du monde 2018 pourrait accepter un dernier défi. En France ? C'est possible puisque son club formateur, le RC Lens, étudierait ce dossier.

Signature au RC Lens, il promet du lourd ! https://t.co/pTKxgAtawN pic.twitter.com/WiL4SARmxh — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Le RC Lens ouvre la porte à Varane, mais...

Mais comme l'a annoncé Joseph Oughourlian, Varane va devoir faire des sacrifices pour retourner dans le nord de la France. « Je n’ai pas cette information que le dossier était avancé. Je ne me reconnais pas dans beaucoup d’articles. Pour un investissement comme ça, quelqu’un m’aurait sans doute consulté. Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation, il faudra voir les éléments financiers. Quand on fait un discours de rigueur, il faut regarder les éléments .» avait confié le propriétaire du RC Lens.

L'Inter Miami fragilisé dans ce dossier ?

Mais l'ancien joueur du Real Madrid est également courtisé à l'étranger. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l'Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets a coché son nom. Mais dans ce dossier, le club de MLS se retrouve limité puisqu'il ne devrait pas échapper aux règles liées au salary cap. La franchise américaine aurait pu passer outre puisqu'elle a la possibilité d'offrir de gros salaires à trois joueurs. Or, Lionel Messi, Luis Suarez et Sergio Busquets ont déjà droit à ce traitement de faveur. Autrement dit, la proposition de l'Inter Miami dans le dossier Varane ne devrait pas être beaucoup plus élevée que celle du RC Lens.