Roland-Garros : Alcaraz-Sinner, le match de l'année ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand jour. Comme d'habitude, le vendredi est consacré aux demi-finales du tableau masculin et cette année le plateau est particulièrement exceptionnel. Si Novak Djokovic n'avait pas été forcé de se retirer du tournoi à cause d'une blessure au ménisque, on aurait pu avoir les 4 premières têtes de série dans le carré final. Pour démarrer la journée, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont disputer un duel que tout le monde attend, leur premier en demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Alors va-t-on assister à un grand spectacle ?

Au moment du tirage au sort, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avec ce tournoi de Roland-Garros. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont tous les deux manqué le tournoi de Rome à cause d'une blessure et ils ont connu un parcours similaire à Paris. Les deux hommes ont tous les deux perdu un seul set, sur le score de 6/2, et ont gentiment renvoyé chez eux leurs adversaires des quarts de finale dotés d'un revers à une main, une grande faiblesse bien identifiée par les deux.

Alcaraz monte en puissance

Blessé au démarrage de la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz n'a joué que le tournoi de Madrid où il a de nouveau inquiété. L'Espagnol, numéro 3 mondial, n'abordait pas Roland-Garros avec un niveau de confiance exceptionnel. Mais il a passé les tours en montant en puissance malgré quelques petits passages à vide. Evidemment, il a très envie de se qualifier pour la finale, un an après sa terrible mésaventure en demi-finales, victime de crampes face à Novak Djokovic. « Jouer contre Jannik, c'est un challenge très difficile, mais je suis prêt à le relever. J'adore ce type de match, ce type de challenge où l'on doit mener un combat sur chaque point. Les matches que l'on a joués précédemment se sont déroulés ainsi et j'ai vraiment beaucoup aimé ça » a-t-il déclaré après sa victoire en quarts de finale.

Sinner, le nouveau patron

Exceptionnel depuis la fin de la saison dernière, Jannik Sinner ne recule devant rien désormais et il réalise une saison hors du commun. Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie, il voudra forcément doubler la mise face à son meilleur rival. Pas forcément tranquille avec sa hanche avant le tournoi, il est désigné favori par Alcaraz puisqu'il est désormais le nouveau numéro 1 mondial. Depuis le début de la quinzaine, l'Italien passe les tours sans trembler et il est tout simplement au-dessus du lot. Vendredi, il n'aura pas le droit de fléchir physiquement, sans quoi il pourrait à nouveau tomber face à celui qui lui a infligé sa première défaite en 2024.

Un duel énorme

S'ils ont disputé un duel en Challenger avant leur percée sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner présentent un bilan équilibré avant leur duel de vendredi : 4 victoires chacun. Et à chaque fois les deux hommes proposent un niveau de tennis incroyable et ils attirent les foules. Cette demi-finale représente leur premier duel en Grand Chelem depuis leur fameux combat de 5h15 à l'US Open 2022. Leur duel à venir est possiblement le plus important de leur carrière jusqu'à maintenant...