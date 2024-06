Roland-Garros : Andreeva-Paolini, duel de surprises

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'on était tout proches de connaître un carré final parfait avec les quatre premières têtes de série, Jasmine Paolini et Mirra Andreeva sont finalement les deux surprises de ces demi-finales. Jeudi, elles reviendront sur le court Philippe-Chatrier à peine 24 heures après leur exploit du précédent tour pour se défier afin de gagner le deuxième ticket pour la grande finale. C'est une occasion en or pour ces deux joueuses qui n'était déjà jamais allées aussi loin en Grand Chelem.

Dans cette édition 2024 qui ne laissait pas beaucoup de places aux surprises, Jasmine Paolini et Mirra Andreeva ont réussi à s'inviter à la fête et disputeront le plus grand match de leur carrière jusqu'à présent. Les deux joueuses ont un profil très différent mais viennent confirmer déjà un très bon début de saison, même si on ne les attendait pas forcément à ce stade de la compétition. Le duel sera ouvert même si on peut désigner une légère favorite...

Paolini, nouvelle référence

Professionnelle depuis 10 ans, Jasmine Paolini a dû attendre les années 2020 pour commencer à jouer un rôle sur le circuit WTA. L'Italienne a déjà 28 ans mais elle réalise une saison exceptionnelle puisqu'elle fera quoi qu'il arrive son entrée dans le top 10 à l'issue du tournoi. En atteignant pour la première fois les huitièmes de finale en Grand Chelem cette année en Australie, elle a montré un nouveau visage en remportant le premier grand titre de sa carrière : le WTA 1000 de Dubaï en février dernier. Tête de série 12 en arrivant à Roland-Garros, elle a pu profiter d'un tableau assez dégagé avant d'affronter la numéro 4 mondiale Elena Rybakina mercredi. Vainqueur en trois manches, elle peut croire en ses chances de finale, 12 ans après Sara Errani, dernière Italienne à avoir réussi cette performance.

Roland-Garros : Appelé à la rescousse, Antoine Dupont répond ! https://t.co/VSs7ztdlNa pic.twitter.com/pNFVY8DIkL — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Andreeva, le phénomène

De l'autre côté du filet, une joueuse que l'on attendait un peu plus malgré son jeune âge, mais peut-être pas aussi tôt. A 17 ans, Mirra Andreeva sera la plus jeune demi-finaliste en Grand Chelem depuis Martina Hingis en 1997, un indice déjà sur la précocité du phénomène. La Russe est née pour être une championne et elle n'était déjà pas loin de faire partie des têtes de série avant le tournoi. Son tennis fait beaucoup parler et impressionne déjà par sa maturité, elle qui donne souvent des leçons aux joueuses moins bien classées qu'elle. Mercredi, elle a fini par faire plier une Aryna Sabalenka un peu patraque et elle pourrait poursuivre son aventure un peu plus loin.

Avantage Andreeva ?

Même si Jasmine Paolini a plus d'expérience qu'Andreeva, c'est bien cette dernière qui est plutôt habituée aux beaux parcours en Grand Chelem récemment. La Russe n'a fait aucun faux-pas depuis son premier Majeur à Roland-Garros en 2023 et elle a peut-être ce destin de future grande star du tennis féminin. Elle a aussi gagné l'unique confrontation face à l'Italienne, sur terre battue et récemment puisqu'elle s'était imposée à Madrid, dans une belle bataille de deux sets. A voir si elle pourra répondre présent ce jeudi...