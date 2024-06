Roland-Garros : Djokovic, Nadal, Federer... Il annonce du lourd pour Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des demi-finales où le spectacle a été un peu gâché par les difficultés physiques des joueurs, la finale du tournoi de Roland-Garros opposera Carlos Alcaraz à Alexander Zverev ce dimanche. L'Espagnol et l'Allemand ont traversé des épreuves parfois très difficiles tout au long de cette quinzaine, et l'issue est encore bien incertaine, comme elle l'était avant le premier point du tournoi. Mais selon Mats Wilander, Carlos Alcaraz va être sacré à Roland-Garros cette année s'il simplifie son jeu.

Numéro 3 mondial au moment de démarrer le deuxième Grand Chelem de l'année, Carlos Alcaraz n'est pas arrivé dans les meilleures conditions à Paris. En effet, l'Espagnol a seulement disputé le tournoi de Madrid pour se préparer terre-battue, et ce, à cause d'une blessure au bras droit. S'il n'a pas retiré son manchon pendant tous ces matches, il a bien failli manquer ce rendez-vous des demi-finales à cause du stress. Mais il a peut-être fait le plus dur en se débarrassant de Jannik Sinner...

Alcaraz prêt pour un troisième sacre ?

Eliminé en demi-finales l'année dernière par Novak Djokovic, alors qu'il n'avait pas pu défendre clairement ses chances en raison de crampes, Carlos Alcaraz aurait pu revivre la même histoire vendredi face à Jannik Sinner. Malgré tout l'Espagnol est sorti vainqueur de ce combat en cinq sets, et il visera un troisième trophée en Grand Chelem à 21 ans. Pour rappel, la finale est prévue à 15h ce dimanche.

«Il sera aussi bon que Roger, Rafa et Novak»