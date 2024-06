Roland-Garros : Ruud-Zverev, un carré presque parfait

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si on attend un gros spectacle avec la première demi-finale du tableau masculin qui oppose Carlos Alcaraz à Jannik Sinner, le deuxième duel pourrait aussi tenir toutes ses promesses entre deux joueurs qui ont pris l'habitude de très bien jouer à Roland-Garros ces dernières années. Casper Ruud et Alexander Zverev se défieront pour aller chercher une qualification pour la finale, eux qui faisaient partie des principaux favoris pour la victoire finale avant le début du tournoi. Cette édition 2024 très ouverte a finalement laissé très peu de place pour les autres dans les derniers stades de la compétition...

C'est sûrement un match où tous les scénarios peuvent être envisagés. Après une quinzaine parfois très difficile en raison des conditions climatiques ou tout simplement à cause de matches plus compliqués que prévu, Casper Ruud et Alexander Zverev se retrouvent au même stade que l'année dernière dans ce tournoi de Roland-Garros. Il faudra espérer pour le public que le spectacle sera plus satisfaisant qu'il y a un an puisque le Norvégien s'était imposé très facilement en trois sets. Il voudra bien rééditer cette performance.

Ruud, cadeau empoisonné ?

Après une première semaine très animée avec un match en cinq sets et deux victoires en quatre manches, Casper Ruud a eu la "chance" de voir Novak Djokovic lui laisser la place pour les demi-finales sans avoir à combattre. Le Norvégien, retrouvé depuis le début de l'année, brille sur terre battue et paraît encore plus fort que les saisons précédentes. Ce n'est pas une surprise de le revoir ici mais le fait d'avoir passé trois jours sans jouer peut être un avantage comme un inconvénient. En effet, sur le plan physique, cette pause lui a sûrement fait du bien mais on dit souvent aussi que dans un Grand Chelem, les joueurs aiment bien garder le rythme. Quatre jours après son dernier match, il tentera donc de déployer son meilleur niveau pour atteindre une nouvelle finale à Roland-Garros.

Zverev puissance 4

Si Casper Ruud tentera d'atteindre la finale pour la troisième fois d'affilée, Alexander Zverev peut se féliciter d'avoir atteint les demi-finales pour la quatrième année consécutive à Roland-Garros. L'Allemand est pourtant passé proche de la sortie à deux reprises dans ce tournoi, face à Tallon Griekspoor au troisième tour et Holger Rune en huitièmes de finale. Tout avait très bien commencé face à Rafael Nadal et finalement, le numéro 4 mondial a montré quelques faiblesses. Il voudra forcément faire mieux que l'année dernière où il n'avait pas existé face au Norvégien. Cette fois-ci, on peut imaginer un long combat...

Un scénario difficile à lire

Il est assez difficile de dire qui est le favori entre les deux. D'abord parce que Ruud et Zverev en sont à 2-2 dans les confrontations même si la plus marquante reste la seule qui s'est disputée sur terre, la demi-finale de 2023 à Roland-Garrons donc. Mais aussi parce qu'on pourrait penser que les efforts physiques deviendront très conséquents à un moment. Vainqueur du tournoi de Genève la semaine avant le Grand Chelem parisien, le Norvégien a du temps de jeu dans les pattes en 2024, plus que n'importe quel autre joueur du circuit. L'Allemand, lui, semble presque imbattable lorsqu'il passe plus de 70% de premières balles.