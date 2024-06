Roland-Garros : Alcaraz veut imiter Nadal, il avoue tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur d'une demi-finale très attendue vendredi face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz jouera sa première finale à Roland-Garros. Très à l'aise sur terre-battue, même s'il a prouvé assez rapidement qu'il est fort partout, l'Espagnol a encore une marche à franchir pour imiter ses compatriotes espagnols. Dimanche, il défiera Alexander Zverev, juste derrière lui au classement, et il ne cache pas ses grandes ambitions.

Numéro 3 mondial au moment de démarrer ce Roland-Garros, Carlos Alcaraz a réussi à se transcender pour passer les épreuves, lui qui est arrivé un peu dans l'inconnu à la suite d'une blessure au bras droit pendant la saison sur terre-battue. Dimanche, il sera en mission pour tenter de décrocher un troisième titre en Grand Chelem, ce qui ferait de lui un joueur très précoce dans son total de trophées à seulement 21 ans.

Alcaraz prêt à marquer l'histoire

Dans la difficulté pour sortir vainqueur de son gros duel face à Jannik Sinner vendredi, Carlos Alcaraz a fini par s'en sortir, lui qui semble vraiment être en mission dans ce tournoi. « J’ai un sentiment particulier pour ce tournoi, car je me souviens qu’à la fin de l’école, je courais à la maison pour allumer la télévision et regarder les matches de Roland‐Garros. J’ai regardé beaucoup de matches. Bien sûr, Rafa Nadal a dominé ce tournoi pendant 14 ans. C’est quelque chose d’incroyable. Je voulais inscrire mon nom sur la liste des joueurs espagnols qui ont remporté ce tournoi. Il n’y a pas que Rafa. Ferrero, Moya, Costa, beaucoup de joueurs espagnols, des légendes de notre sport qui ont gagné ce tournoi, je veux vraiment mettre mon nom sur cette liste » affirme-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« J’ai toujours voulu être l’un des meilleurs joueurs du monde »