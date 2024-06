Roland-Garros : Avant Alcaraz, Zverev a tout changé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur vendredi de sa demi-finale face à Casper Ruud après un match maîtrisé face à un adversaire diminué par la maladie, Alexander Zverev est passé par toutes les émotions dans ce Roland-Garros. Le numéro 4 mondial est tombé sur Rafael Nadal au premier tour et finalement, il est toujours là, à une marche de la victoire finale. L'Allemand semble prêt pour décrocher le premier titre en Grand Chelem de sa carrière, lui qui a dû faire un sacré travail pour retrouver son meilleur niveau après sa blessure il y a deux ans.

A 27 ans, Alexander Zverev n'a toujours pas réussi à remporter de titre en Grand Chelem. Le joueur allemand était désigné parmi les meilleurs joueurs du monde pour succéder au Big 3 et dominer le circuit. Finalement, il a eu beaucoup de mal quand il fallait vraiment répondre présent et dimanche à Roland-Garros, il sera opposé à Carlos Alcaraz pour sa deuxième finale en Grand Chelem. Il a récemment expliqué ce qui a changé pour atteindre ce niveau.

Un joueur plus calme

Connu parfois pour ses quelques écarts de comportement sur le court et aussi en dehors, en témoigne son récent procès pour violences conjugales, Alexander Zverev a réussi à rester concentré sur son tennis pour retrouver le top 4 mondial, deux ans après avoir vu sa carrière basculer. « Je me suis dit que je voulais être un type de joueur différent, pouvoir montrer l'exemple. Je ne casse plus les raquettes. Je n'ai plus d'avertissement. C'est une discussion que j'ai eue avec moi-même. Je me suis rendu compte que je ne faisais pas de bien, ni à moi, ni aux enfants qui regardent notre sport. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. C'était important parce que, comme vous le savez, le tennis est un jeu très psychologique. Le mental compte beaucoup » rapporte L'Equipe .

Un titre attendu

Faisant partie des favoris avant Roland-Garros, puisqu'il venait de remporter le Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev a dû voir rouge au moment du tirage au sort quand il est tombé sur Rafael Nadal. Mais l'Allemand a réussi à passer les épreuves malgré les difficultés. Il a par exemple disputé deux matches en cinq sets et à 27 ans, ce serait finalement logique qu'il s'impose en Grand Chelem. Un joueur ne sera pas d'accord : Carlos Alcaraz. La finale est prévue à partir de 14h30 ce dimanche.