Roland-Garros : Alcaraz-Zverev, duel au sommet !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qui aurait pu prédire il y a quelques semaines que l'affiche de la finale de Roland-Garros ce dimanche 9 juin opposerait Carlos Alcaraz à Alexander Zverev ? Quand le premier cité a à peine joué sur la surface avant et était incertain à cause d'une blessure, l'autre ne semblait pas encore au niveau pour atteindre les sommets. Finalement l'Espagnol et l'Allemand se retrouvent pour une finale inédite sans Nadal ou Djokovic pour la première fois depuis 2009. La tension est déjà palpable...

C'est le grand moment. Ce dimanche à partir de 14h30, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev entreront sur le Court Philippe-Chatrier pour y disputer un dernier duel dont on attend beaucoup. Les deux hommes, qui se suivent au classement à la 3ème et la 4ème place, sont présents pour la première fois en finale à Roland-Garros, eux qui ont pris l'habitude de très bien jouer à Paris ces dernières années.

Alcaraz, rendez-vous historique

Déjà présent en finale d'un troisième Grand Chelem sur une surface différente à seulement 21 ans, Carlos Alcaraz a battu un record de précocité. Personne n'avait joué ces 3 finales à un âge aussi jeune et surtout : il aura l'occasion de porter son total à 3, s'approchant grandement des temps de passage des meilleurs. L'Espagnol avait raté l'occasion l'année dernière en subissant des crampes de stress en demi-finales face à Novak Djokovic. Même s'il a eu de grosses difficultés vendredi, il pourrait avoir réussi à s'être libéré d'un poids. A Roland-Garros, là où beaucoup d'Espagnols ont brillé, il prend les choses différemment.

Zverev, enfin la consécration ?

En débarquant aussi très jeune sur le circuit, Alexander Zverev n'a en revanche jamais réussi à s'imposer en Grand Chelem pour le moment. A 27 ans, l'Allemand est toujours à la recherche de son premier titre, près de 4 ans après sa seule finale pour le moment à l'US Open 2020. Souvent décevant en Majeur au début de sa carrière et pas capable de saisir les occasions, il est tout de même attendu pour soulever le trophée au moins une fois. Mais la tâche s'annonce évidemment compliquée vu les efforts qu'il a dû fournir jusqu'à présent dans ce tournoi.

Un scénario illisible

Tout peut arriver sur le court cet après-midi. Les deux ont déjà disputé 9 duels et c'est l'Allemand qui mène avec 5 victoires. Mais s'ils ont eu des duels accrochés qui ont tourné à l'avantage de Zverev, Carlos Alcaraz a réussi à produire un tennis exceptionnel pour le démolir à quatre reprises. En effet, la dernière en date : Indian Wells cette année avec une victoire 6/3 6/1. Il a fait de même deux fois à Madrid sur terre battue mais en Grand Chelem, c'est bien le numéro 4 mondial qui reste sur une victoire. En janvier dernier, il avait éliminé un Alcaraz très brouillon en quarts de finale de l'Open d'Australie. Comme il l'avait fait à Roland-Garros il y a deux ans, avant de se blesser contre Nadal...