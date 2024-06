Djokovic, Nadal, Federer... Alcaraz annonce du lourd après Roland-Garros !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlos Alcaraz a attendu plus de quatre heures pour venir à bout d’Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) et aller chercher son premier Roland-Garros. L’Espagnol décroche un nouveau Grand Chelem après l’US Open en 2022 et Wimbledon en 2023 et aspire à faire mieux sur la durée, afin de lui permettre de s'approcher du statut du Big 3.

Et de trois pour Carlos Alcaraz ! Déjà vainqueur de l’US Open (2022) et Wimbledon (2023), l’Espagnol de 21 ans a triomphé sur une nouvelle surface dimanche en battant Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) au terme d’une grosse bataille de 4h19. De quoi conforter son statut de futur très grand sur le circuit, alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic s’approchent de la fin de leur carrière. L’ambition d’Alcaraz est claire, durer pour espérer se rapprocher de ses aînés.

JO de Paris 2024 : Alcaraz recale Nadal après Roland-Garros ! https://t.co/IgUbvqSFb4 pic.twitter.com/6k9HQSNeFE — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

« Continuer à grandir pour arriver là où Djokovic, Rafa et Federer ont été jusqu'à récemment »

« J'ai vu des vidéos, mais à part quelques moments forts, je ne peux pas me comparer à eux lorsqu'ils avaient mon âge. Comme je l'ai toujours dit, ce que j'ai accompli à 21 ans n'a pas d'importance si je stagne ici , estime Carlos Alcaraz, dans un entretien accordé au quotidien AS. En fin de compte, je veux poursuivre ma carrière et continuer à grandir pour arriver là où Djokovic, Rafa et Federer ont été jusqu'à récemment. Les bons et les grands joueurs ont continué à s'améliorer tout au long de leur carrière jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 37-38 ans, dans la force de l’âge . »

Les JO avec Nadal