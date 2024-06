Roland-Garros : Alcaraz sur le toit du monde, une domination partie pour durer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial au moment de démarrer le tournoi de Roland-Garros, Carlos Alcaraz a réussi à renverser Alexander Zverev en finale dimanche. Vainqueur en cinq sets, l’Espagnol enregistre un troisième sacre en Grand Chelem à seulement 21 ans. Il revient donc déjà à hauteur d’Andy Murray et de Stan Wawrinka parmi les joueurs en activité et confirme un peu plus sa suprématie au plus haut niveau. En débarquant sur le circuit très tôt, il a prouvé qu’il n’était pas fait comme les autres. La question est maintenant de savoir jusqu’où il sera capable de se propulser…

Grâce à sa victoire à Roland-Garros, Carlos Alcaraz remonte même à la deuxième place mondiale avant un été très animé. Tenant du titre à Wimbledon, il reviendra ensuite à Roland-Garros pour tenter de réaliser un doublé étonnant aux Jeux olympiques. Malgré des mois où il a beaucoup moins bien joué, il est revenu sur le devant de la scène au bon moment et au vu de son talent et de la progression que l'on peut encore voir, le monstre pourrait être plus impressionnant.

Alcaraz titré malgré la difficulté

Carlos Alcaraz a confié qu'il est plus difficile pour lui de gagner à Roland-Garros, là où de nombreux Espagnols ont inscrit leur nom au palmarès. L'année dernière, il avait craqué sous la pression en subissant des crampes face à Novak Djokovic et on avait dit de lui qu'il n'était pas prêt. Un an plus tard, il a su combattre ces crampes pour finir le tournoi en beauté en remportant sa demi-finale en cinq sets, tout comme la finale. C'est dire s'il y a encore de la marge pour une progression...

Dans les temps de passage de Nadal

Titré à l'US Open à 19 ans en 2022, Carlos Alcaraz est devenu à cette occasion le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. L'Espagnol n'a pas traîné pour rajouter un deuxième titre à Wimbledon en 2023 avant de tripler la mise dimanche. Il a fêté son 21ème anniversaire il y a à peine plus d'un mois et n'est pas loin des records de précocité de l'ère Open. En effet, on parlait du troisième titre en Grand Chelem à 21 ans pour Rafael Nadal mais deux légendes font mieux. A 20 ans et 27 jours et à 20 ans et 109 jours respectivement, comme l'a révélé le compte X Jeu, Set et Maths , Björn Borg et Mats Wilander dominent les débats dans cette statistique. Malgré tout, il a déjà 3 titres sur 4, le plus jeune à se retrouver dans cette situation. Pour battre le record de précocité de Nadal qui avait complété sa collection à 24 ans en 2010, il lui reste encore 3 Open d'Australie devant lui.

Une domination à venir ?

Carlos Alcaraz n'avait pas très bien commencé la saison en s'inclinant en quarts de finale de l'Open d'Australie sans vraiment jouer à un bon niveau. L'Espagnol a relevé la tête en mars dernier avant de connaître un coup dur au moment de démarrer la saison sur terre battue. Finalement, il remporte Roland-Garros sans déployer son meilleur tennis mais il peut prendre l'ascendant mental sur ses adversaires dans les semaines à venir.