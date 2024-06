Tennis : un manque de respect envers Djokovic, Federer dit tout !

La rédaction

Retraité depuis 2022, Roger Federer peut désormais profiter d’un peu plus de calme. Le Suisse s’occupe pleinement de sa famille, mais également de ses différentes affaires, comme sa marque de chaussures ou sa collection de lunettes. Dans un documentaire retraçant les douze derniers jours de son immense carrière, l’ancien tennisman de 41 ans est revenu sur sa relation avec Novak Djokovic.

Voilà près d’un an et demi que Roger Federer n’a plus les mis sur un court de tennis. Celui qui a remporté le tournoi de Wimbledon à huit reprises verra sortir un documentaire le qui raconte les douze jours qui ont précédées son ultime match en double aux côtés de Rafael Nadal. Dans un extrait du contenu qui sera disponible sur Amazon Prime le 20 juin prochain, on entend le Suisse en dire davantage sur son opinion vis-à-vis de Novak Djokovic.

«Je pense que je n’ai pas accordé à Novak le respect qu’il méritait»

Dans l’une des séquences du documentaire, on peut entendre Roger Federer revenir sur sa première confrontation avec Novak Djokovic : « J’ai joué contre lui à Monaco la toute première fois et je suis sorti du court en me disant : ‘Oui, il est bon’. Même s’il y avait un certain engouement autour de lui, je n’étais pas vraiment convaincu. Je pense que je n’ai pas accordé à Novak le respect qu’il méritait à cause de ses défauts techniques. J’avais l’impression que Novak avait une prise de coup droit très extrême et que son revers n’était pas aussi fluide qu’il l’est aujourd’hui. »

«Je pense qu’il était le trouble‐fête des fans de Rafa et des miens»