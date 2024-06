Tennis : «Encore 15 ans comme ça», Alcaraz annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable phénomène du tennis mondial depuis son arrivée sur le circuit, Carlos Alcaraz a encore ébloui la planète en remportant Roland-Garros dimanche. Malmené lors des demi-finales et de la finale, l'Espagnol s'est arraché pour aller chercher son troisième titre en Grand Chelem à seulement 21 ans. En difficulté lors de la saison sur terre battue, qu'il a commencé blessé et dans l'impossibilité de pouvoir défendre ses chances dans la plupart des tournois, c'est une grande revanche et encore une fois une belle promesse pour l'avenir.

On ne savait pas trop dans quel état Carlos Alcaraz allait arriver à Roland-Garros. L'Espagnol a sorti la tête de l'eau en remportant le Masters 1000 d'Indian Wells en mars dernier et tout de suite après, il a connu un gros coup dur. Blessé à l'avant-bras droit au moment de taper ses premières balles sur terre battue, il n'a joué qu'à Madrid avant le deuxième Grand Chelem de l'année, où il a été éliminé en quarts de finale. Désormais, cette nouvelle victoire en Grand Chelem lui ouvre de belles portes...

Un retour au sommet attendu

En remportant le tournoi de Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz pouvait prétendre à dominer la deuxième moitié de la saison. Au lieu de ça, il a un peu perdu de sa superbe et il a fini par afficher un niveau de jeu parfois inquiétant. Le début de saison était parti sur les mêmes bases, il a fallu remettre les pendules à l'heure et c'est ce qu'il a fait à Indian Wells. « Indian Wells a été un moment clef, oui. Là-bas, tout s'est bien passé sur le court et en dehors. On a beaucoup ri avec toute mon équipe durant ces deux semaines, avec justement cette capacité de se déconnecter du tournoi. Ça m'a énormément aidé pour retrouver mes sensations, me rapprocher de mes 100 % » a-t-il répondu en conférence de presse après sa victoire à Roland-Garros.

JO de Paris 2024 : Alcaraz recale Nadal après Roland-Garros ! https://t.co/IgUbvqSFb4 pic.twitter.com/6k9HQSNeFE — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Une confirmation dans la douleur

Après la fin de cette première partie de la saison, Carlos Alcaraz aurait bien voulu faire la même chose sur terre battue. Malheureusement l'Espagnol a vécu un cauchemar en devant s'absenter de la compétition pendant des semaines. « De me rendre compte que j'étais incapable de jouer un coup normal, c'était vraiment dur à vivre. Ça m'a fait mal de déclarer forfait là-bas. Puis à Barcelone. Et encore à Rome, après mes quatre matches à Madrid. C'était vraiment une saison de terre battue inhabituelle ! Et c'est tout le travail effectué sur ces semaines-là, dans la difficulté, qui m'a conduit jusqu'où je suis arrivé dimanche » poursuit-il, lui qui n'a pas quitté son manchon de tout le tournoi.

Garder un plaisir intact