Tennis : Nadal bientôt à la retraite, il pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Dimanche, la finale de Roland-Garros verra s’opposer Carlos Alcaraz à Alexander Zverev. Rafael Nadal ne sera pas de la partie, lui qui s’est fait éliminer au premier tour par l’Allemand. Certains observateurs ont alors déclaré que l’Espagnol n’avait plus le niveau pour remporter un majeur et qu’il devait prendre sa retraite. Cela n’est pas de l’avis de John McEnroe, qui incite le Majorquin à continuer si son corps lui permet et même s’il ne peut plus remporter les plus grands tournois.

Cette année, le tournoi de Roland-Garros a été marqué par le retour de Rafael Nadal. L’Espagnol avait dû déclarer forfait en 2023, en raison d’une blessure. Malheureusement, le Majorquin n’a fait qu’un retour express, car il a été éliminé par Alexander Zverev dès son entrée en lice.

« Pour moi, Rafa est un joueur de classe mondiale »

La marche était trop haute pour Rafael Nadal, qui n’était pas dans la meilleure forme de sa carrière et qui a fait face au quatrième joueur mondial. Certains observateurs se demandent si le gaucher arrivera encore à remporter un majeur avant de tirer sa révérence. D’autres affirment même que l’Espagnol devrait prendre sa retraite s’il n’en est pas capable. Ce n’est pas l’avis de John McEnroe, qui a pris la défense de Nadal, lors d’un entretien accordé à Relevo . « Pour moi, Rafa est un joueur de classe mondiale. Et en raison de son succès, de sa personnalité et de ce qu’il apporte au tennis, personne ne devrait lui dire ce qu’il doit faire. Je ne pense pas que cela puisse nuire à son héritage s’il joue une année de plus et qu’il n’obtient pas d’aussi bons résultats. Rafa est pour moi l’un des trois meilleurs joueurs de tous les temps, avec Novak et Roger. Il a porté le tennis à un autre niveau et il aime jouer. »

L’héritage de Nadal ne sera pas terni selon McEnroe