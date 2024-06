Roland-Garros : Djokovic, Nadal... Il pousse un coup de gueule sur Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, c'était jour de demi-finales à Roland-Garros. Pour commencer la journée, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont foulé le court Philippe-Chatrier, proposant un combat de quatre heures avant la victoire de l'Espagnol, qui disputera sa première finale à Roland-Garros. Après ce duel au sommet, Patrick McEnroe a poussé un coup de gueule sur Rafael Nadal et Novak Djokovic.

C'est le match que tout le monde attendait. La demi-finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Roland-Garros n'a pas tenu toutes ses promesses, les deux joueurs livrant un combat avec les moyens dont ils disposaient. Tous les deux blessés au cours de la saison sur terre battue, ils ont manqué le tournoi de Rome, dernière grande préparation pour le Grand Chelem parisien. Et beaucoup ont été déçus par le niveau proposé vendredi par les deux joueurs, et ils ont tenu à le faire savoir.

Un match difficile physiquement

Même s'ils ont fini par disputer un duel de quatre heures, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont souffert tous les deux au cours du match, où l'on craignait de revivre des scènes de l'an dernier pour l'Espagnol. Les deux joueurs semblaient souffrir de légères crampes. Ce qui a été confirmé ensuite, et ils ont été critiqués par rapport au niveau de jeu. Sur X , Patrick McEnroe, le frère de John, a tenu à prendre leur défense. « S’il vous plaît… J’en ai assez d’entendre des absurdités selon lesquelles le Nadal actuel ou un Djokovic blessé battrait facilement Alcaraz et Sinner aujourd’hui. Vous n’en avez absolument aucune idée » écrit-il.

Alcaraz trop touché ?

Obligé de déclarer forfait pour le début de la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz n'a disputé que le Masters 1000 de Madrid avant Roland-Garros. Finalement, il a passé les tours sans forcément exceller, et en demi-finales face à celui qui ressemble de plus en plus à son grand rival sur le circuit, il a bien failli craquer. En finale, il devra montrer un autre visage s'il veut soulever un nouveau trophée en Grand Chelem face à Alexander Zverev, vainqueur d'un Casper Ruud malade en quatre sets.