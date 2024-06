Tennis : Déçu à Roland-Garros, il prend une décision radicale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 Français au classement ATP, Arthur Fils arrivait à Roland-Garros avec le statut de tête de série, durement gagné la semaine précédente lors du Challenger de Bordeaux. Le Français n’a pas pu en profiter puisqu’il s’est incliné face à l’Italien Matteo Arnaldi lors du premier tour, un adversaire délicat qui commence à lui causer de sérieux problèmes. Finalement cette défaite n’est que le reflet d’un début de saison 2024 loin des attentes et il a fini par prendre une décision : se séparer de l’un de ses deux entraîneurs.

Jeune espoir du tennis français, Arthur Fils a connu une percée fantastique en s’intégrant largement dans le top 100 au cours de la saison 2023, jusqu’à même gagner son premier titre sur le circuit ATP à Lyon. A 20 ans, il est l’un des meilleurs joueurs de sa génération et forcément, il était très attendu à Roland-Garros. Il devra patienter au moins un an de plus pour tenter de réaliser une performance remarquable à Paris, lui qui avait pourtant tout misé sur la surface en 2024 en s’offrant deux grands noms pour l’accompagner.

Arthur Fils coince

En fin d’année dernière, Arthur Fils avait pris une grande décision en annonçant que Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera allaient l’accompagner dans les tournois désormais pour l’entraîner. L’objectif était clair : progresser sur terre battue pour briller à Roland-Garros et ensuite aux Jeux olympiques. C’est pour cette raison qu’il a décidé de s’envoler vers l’Amérique du Sud après l’Open d’Australie pour avoir du temps de jeu sur la surface. Si ce passage a été plutôt raté, on a cru à un regain de forme lors du printemps, qui n'est jamais vraiment venu.

Bruguera remercié

En décidant d'intégrer Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera à son entourage, Arthur Fils a voulu accélérer sa progression pour la mener vers les sommets. Il faut dire que ces deux grands noms du tennis ont déjà collaboré ensemble avec succès. L'Espagnol, ancien vainqueur de Roland-Garros en 1993 et 1994, pouvait apporter son savoir sur la surface. Arthur Fils devra maintenant faire sans. « Comme vous pouvez l'imaginer, la première partie de saison n'a pas été simple et les résultats n'ont pas été ceux espérés. Nous avons donc pris la décision avec mon équipe de poursuivre avec Sébastien Grosjean en entraîneur tennis et Lapo Becherini en préparateur physique » explique-t-il.

Une progression difficile

On dit souvent qu'après avoir réalisé un exploit, il est difficile de confirmer. Force est de constater qu'Arthur Fils suit à la lettre l'adage pour le moment, lui qui occupe à peu près le même classement depuis des mois. Le Français a du mal à passer à l'échelon supérieur alors que tout avait été mis en place. C'est donc une décision forte pour essayer de changer les choses et il était temps car il va commencer à devoir défendre des points importants. A 20 ans, il a quand même beaucoup de temps devant lui...