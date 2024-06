Tennis : Dans l’histoire grâce à Djokovic, cette star lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

La triste nouvelle est tombée ce mardi après-midi, Novak Djokovic, victime d’une lésion au ménisque du genou droit, est contraint de déclarer forfait à Roland-Garros. Alors qu’il ne disputera pas son quart de finale face à Casper Ruud, le Serbe va également perdre sa place de numéro un mondial au profit de Jannik Sinner. Interrogé à ce sujet, l’Italien s’est montré très classe dans sa réponse.

Gros coup dur pour Novak Djokovic. Après son exploit ce lundi soir face à Francisco Cerundolo en 8èmes de finale de Roland-Garros, le Serbe faisait état d’une profonde inquiétude concernant sa continuité dans le tournoi parisien. Et cela n’a pas manqué. Après avoir passé une IRM ce mardi, une lésion au ménisque du genou droit a été détectée chez le Serbe, contraint d’abandonner…

Roland-Garros : Le coup de gueule de Djokovic en plein match ! https://t.co/CwqQg5kxl1 pic.twitter.com/NLTGSxUiiZ — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Djokovic abandonne, Sinner nouveau numéro un mondial !

Ainsi, Novak Djokovic ne disputera pas sa rencontre face à Casper Ruud initialement programmée pour ce mercredi. De plus, « Nole » va perdre sa place de numéro un mondial au profit de Jannik Sinner, qui s’est quant à lui qualifié pour les quarts de finale en s’imposant face au Bulgare Grigor Dimitrov (6-2, 6-4, 7-6) ce mardi. Interrogé sur cette grande nouvelle, le génie italien a rapidement tenu à souhaiter un bon rétablissement à Djokovic.

« C’est le rêve de tout joueur, mais voir Novak se retirer est décevant »