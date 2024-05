Tennis : Yannick Noah reprend du service, c'est incroyable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Seul vainqueur français d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open chez les hommes, Yannick Noah est resté en contact avec le monde du tennis depuis sa victoire à Roland-Garros en 1983. Le Français, qui a occupé plusieurs postes importants depuis, comme celui de capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup, vient d'accepter un tout nouveau rôle ! En effet, comme l'annonce l'organisation du tournoi ce mercredi, Yannick Noah sera le nouveau capitaine de la Team Europe lors de la Laver Cup 2025.

Alors que toute l'attention est portée sur Roland-Garros, une grande nouvelle concernant le tennis français vient de tomber. Un an après l'invitation reçue par Arthur Fils pour participer à l'édition 2023, Yannick Noah va donc devenir le capitaine de la Team Europe. Il y a quelques jours, l'organisation avait déjà dévoilé que les capitaines allaient changer puisque depuis la première édition en 2017, Björn Borg et John McEnroe occupaient cette fonction chaque année. Ils seront donc bientôt remplacés.

Noah débarque

Un peu moins présent sur le devant de la scène tennistique ces derniers mois, Yannick Noah sera donc le nouveau capitaine de la Team Europe à la Laver Cup. Le Français prend le flambeau de Björn Borg, dont le départ a été annoncé il y a quelques semaines déjà. Dans une vidéo annonçant l'arrivée du champion français à ce poste, le Suédois n'a pas manqué de souligner l'importance de ce rôle. « Je ne peux pas penser à une meilleure personne pour reprendre ce rôle. Tu es un grand champion, un leader et une belle personne » dit-il.

Pas de Federer

Lorsque John McEnroe a annoncé son départ de son poste de capitaine de la Team World et que la personne le remplaçant est Andre Agassi, tout le monde a commencé à spéculer sur le nom du prochaine capitaine de la Team Europe. Beaucoup d'observateurs n'imaginaient qu'une seule chose : le retour de Roger Federer sur le court à ce poste. Le Suisse, qui a créé cette compétition annuelle, semblait être le parfait choix pour la suite. C'est donc une grande surprise de voir Yannick Noah prendre la suite.

Un rôle important ?

Même s'il s'agit d'une exhibition dans les grandes lignes, l'organisation de la Laver Cup a réussi à faire passer un message important puisque les résultats sont bien comptabilisés à l'ATP. C'est pour cette raison que les joueurs sont souvent à fond pour essayer de gagner et ces deux dernières années, la Team World a enfin pu montrer un nouveau visage en remportant la compétition. Il faut dire que Björn Borg n'était pas très bavard en exerçant sa fonction depuis le bord du court, on peut imaginer que Yannick Noah le sera plus. La prochaine édition aura lieu à Berlin (20-22 septembre).