Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Il est plus fort qu'eux !

Vainqueur de l'édition 2024 de Roland-Garros, Carlos Alcaraz est un jeune prodige qui fait beaucoup de bien à la planète tennis. Dimanche, il a réussi à renverser une situation difficile face à Alexander Zverev pour finalement s'imposer et il a encore ébloui les spectateurs. L'Espagnol n'évoluait pas à son meilleur niveau et pourtant il a réussi à gagner, ce qui prouve qu'il est fait pour aller très loin. Pour son âge, il présente des qualités hors normes, presque du jamais vu auparavant.

Numéro 2 mondial cette semaine après sa victoire à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a réussi sa grande mission. Le joueur espagnol a débarqué très jeune sur le circuit et il a gravi les échelons à une vitesse exceptionnelle. Avec ce troisième titre en Grand Chelem à seulement 21 ans, il s'impose déjà comme l'un des meilleurs de l'histoire puisqu'il défie les records de précocité. Il est d'ailleurs clairement dans les temps de passage du Big 3...

Alcaraz peut viser haut

Forcément interrogé sur ses ambitions futures pour les prochaines années, Carlos Alcaraz préfère jouer la carte de la prudence. Pourtant certains s'aventurent à évoquer avec lui les exploits de Novak Djokovic avec 24 titres du Grand Chelem. L'Espagnol sait ce qu'il doit viser pour être la plus grande légende de l'histoire de la discipline. « J’ai parlé à Juan Carlos (Ferrero, son coach) samedi. Avant la finale, il m’a dit : ‘tu vas te battre pour ton troisième titre du Grand Chelem, avec tout ce que tu as vécu, et tu connais la difficulté de gagner un Grand Chelem’ et Djoko en a 24. C’est incroyable. Pour l’instant, je ne peux pas y penser. Je veux juste continuer et voir combien de tournois du Grand Chelem je vais remporter à la fin de ma carrière. J’espère atteindre les 24, mais pour l’instant je vais profiter de mon troisième, et on verra à l’avenir (sourire) » a-t-il confié tout sourire, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Alcaraz déjà plus fort ?

Même si Carlos Alcaraz semble pouvoir encore progresser dans sa gestion des matches importants, il impressionne clairement. « À mes yeux, Nadal, Djokovic et Federer étaient moins forts à 21 ans qu’Alcaraz au même âge. Et puis la façon dont il se présente, on ne peut que l’aimer… Quel combat de gladiateurs entre deux joueurs fantastiques. Il y avait dans cette finale tout ce qui fait battre le cœur d’un joueur de tennis. Félicitations à Alcaraz. Quel combattant, quel joueur » a réagi quant à lui Boris Becker pour Eurosport .

Un phénomène sans limites

Il faut dire qu'à son âge, Carlos Alcaraz présente un tennis incroyable sans faille puisqu'il sait tout faire sur un court. L'Espagnol doit maintenant apprendre à mieux gérer ses émotions car il aurait pu sombrer dans les derniers matches de son tournoi, à cause du rendez-vous que représentait le fait de gagner Roland-Garros pour lui. Maintenant qu'il a réussi à passer cette épreuve, et ainsi remporter ses 3 premières finales de Grand Chelem, il est parti pour asseoir sa domination.