Tennis : L'occasion loupée de Zverev, définitivement condamné ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial, Alexander Zverev jouait peut-être son plus grand tennis ces dernières semaines. Revenu à son meilleur niveau en disputant beaucoup de matches en 2023 après sa terrible blessure il y a deux ans en demi-finales de Roland-Garros, l'Allemand s'est incliné pour sa deuxième finale de Grand Chelem dimanche. Incapable de tuer la bête Carlos Alcaraz, il rate à 27 ans sa deuxième grosse occasion d'ouvrir son compteur. En aura-t-il d'autres ?

Alexander Zverev a débarqué sur le circuit à un très jeune âge et on a vite deviné qu'il jouerait un grand rôle dans le futur. Les observateurs ne s'étaient pas trompés puisque l'Allemand a vite atteint le top 10 et il était en discussion pour inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem. Finalement, après presque dix ans, il n'a toujours pas réussi mais il était une nouvelle fois proche du but ultime. Il faudra donc réussir à oublier ce nouvel échec.

Zverev jamais aussi proche du but

Arrivé en finale de l'US Open en 2020 face à Dominic Thiem, Alexander Zverev évoluait à une époque où il présentait de grosses failles mentales. Incapable de s'imposer dans cette finale face à un Autrichien hors du coup, il menait deux sets à zéro et a servi plusieurs fois pour le match. Cette fois-ci, à Roland-Garros, il semblait bien plus en maîtrise de son tennis et de ses émotions. Au moment où il a tourné à 2-1 face à Alcaraz, on se disait qu'il avait fait le plus dur. C'était sans compter sur le retour tonitruant de son adversaire.

Le meilleur joueur en activité sans Majeur ?

Avec 22 titres sur le circuit ATP à son palmarès, dont 6 en Masters 1000, une médaille d'or olympique et deux fois le Masters de fin de saison, Alexander Zverev présente des statistiques incroyables. L'Allemand a besoin d'un titre en Grand Chelem désormais mais on peut déjà affirmer qu'il est sûrement le meilleur joueur en activité à ne pas avoir encore gagné de titre majeur. Ce serait un coup dur s'il venait à terminer sans carrière sans ce précieux trophée, mais le temps est compté...

Une défaite difficile à avaler ?

Même s'il s'est incliné dimanche à Roland-Garros, Alexander Zverev peut se féliciter d'avoir réussi à retrouver le top 4 mondial après avoir connu un événement très traumatisant. A 27 ans, le numéro 4 mondial joue peut-être le meilleur tennis de sa vie et grâce à son service, il peut battre n'importe quel adversaire. Pour continuer sur sa lancée en 2024, il devra tenter d'oublier ce qu'il s'est passé à Paris car il a un vrai coup à jouer dans cette saison, lui qui a déjà dépassé Daniil Medvedev.