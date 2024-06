Tennis : Divorce entre Nadal et Federer à cause de Djokovic ?

Pierrick Levallet

Après Pete Sampras et Andre Agassi, Rafael Nadal et Roger Federer semblaient destinés à s'affronter sur le circuit ATP. Mais un troisième joueur a été ajouté à l'équation dans cette rivalité : Novak Djokovic. Le Serbe, qui s'est rapidement hissé au même niveau que l'Espagnol et le Suisse, est pour certains l'élément déclencheur de cette guerre étroite entre les trois joueurs.

Pendant quelques années, les fans du tennis pensaient tenir la prochaine rivalité après Andre Agassi et Pete Sampras. Si Roger Federer était déjà bien établi sur le circuit ATP, l’émergence de Rafael Nadal entre 2005 et 2008 a rebattu les cartes. Le duo semblait bien parti pour régner sur le monde du tennis. Mais un autre joueur s’est ajouté à l’équation.

«Djokovic est l’élément déclencheur de la rivalité entre Federer et Nadal»

En effet, Novak Djokovic s’est aussi mêlé à la lutte pour les titres prestigieux du classement ATP. Le Serbe a rapidement rejoint Roger Federer et Rafael Nadal et a donc été inclus dans cette fameuse rivalité au cours des 15 dernières années. À eux trois, ils formaient le fameux Big 3 tant redouté par les autres joueurs du circuit. Nole semble toutefois moins apprécié que le Suisse et l’Espagnol auprès des fans de tennis. Mais il y aurait une raison bien précise à cela à en croire Conor Niland.

«Je pense que l’histoire lui sera favorable»