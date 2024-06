Tennis : Djokovic blessé, saison en danger

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déchu de sa place de numéro 1 mondial à la sortie de Roland-Garros, Novak Djokovic a produit des efforts qui ont coûté cher dans ce tournoi. Le Serbe a dû déclarer forfait avant les quarts de finale en raison d'une déchirure au ménisque et il n'a pas pris de risques : il est passé directement par la case opération. Bien remis de cette arthroscopie, on parle déjà d'une absence pouvant durer jusqu'à six semaines, soit jusqu'aux Jeux olympiques de Paris. A 37 ans, cette blessure pourrait mettre sa saison en grand danger.

Déjà auteur d'un début de saison très mitigé, Novak Djokovic ne réussira pas à inverser la tendance pour le moment. Incapable de gagner un titre en 2024, le Serbe a dû abandonner ses titres à l'Open d'Australie et à Roland-Garros et il joue très peu. Seulement 10ème à la Race après le deuxième Grand Chelem de l'année, les choses ne vont pas s'arranger pour lui puisqu'il pourrait manquer pas mal de tournois dans les semaines à venir...

Djokovic opéré

Souvent réticent envers tout ce qui concerne les grandes opérations médicales, Novak Djokovic a su conserver son corps pendant quasiment toute sa carrière. Passé sur le billard seulement pour son coude en 2018, le Serbe n'a pas hésité cette fois-ci : à peine 48 heures après sa victoire en huitièmes de finale face à Francisco Cerundolo, il a subi une arthroscopie du genou. « Ces derniers jours, j’ai dû faire des choix difficiles après avoir souffert d’une lésion du ménisque. Je suis toujours en train de me soigner, mais je suis heureux de vous informer que l’opération s’est bien passée » a-t-il confié sur ses réseaux, tout en promettant d'essayer de tout faire pour revenir plus vite.

Retour compliqué ?

Il ne faut pas se voiler la face : voir Novak Djokovic à Wimbledon cette année paraît impossible. Quand bien même il serait remis de sa blessure, il n'aurait peut-être pas envie de trop forcer sur gazon avant de basculer à nouveau sur terre battue pour les Jeux olympiques, son grand objectif. Si sa date de retour précise n'est pas connue, on parle déjà de plusieurs semaines. « Ce n’est pas seulement une question de genou, mais surtout d’entraînement derrière. Il faut être capable d’user les gens, de rester dans les échanges, de balader l’adversaire de gauche à droite. Novak a besoin de ses jambes. C’est l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire du tennis » commente par exemple Andy Roddick pour Tennis 365 .

Un déclin à venir ?

Novak Djokovic a suscité de nombreuses interrogations sur son niveau et son état physique lors de ses matches en 2024. Le Serbe, redescendu au troisième rang mondial après Roland-Garros, pourrait connaître de grosses difficultés pour la suite de sa saison, voire de sa carrière. Il faudra surveiller son état de forme au moment de son retour...