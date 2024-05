Roland-Garros : Une stratégie est dévoilée contre Djokovic !

La rédaction

Ce samedi, Novak Djokovic tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Après avoir éliminé Roberto Carballés Baena au tour précédent, le Serbe fera face à Lorenzo Musetti. L’Italien est de son côté parvenu à disposer de Gaël Monfils en trois sets hier. Avant ce choc, il s‘est confié au micro d’Eurosport. Et le 30ème mondial veut assurer le coup pour l’un de ses compatriotes.

Cette année encore, Novak Djokovic va tenter de profiter de l’absence de Rafael Nadal pour essayer de remporter Roland-Garros. Tenant du titre, le Serbe sera opposé ce samedi soir à Lorenzo Musetti pour le troisième tour de la compétition. Nole le sait, il est le grand favori de la confrontation. Son adversaire a été interrogé au micro d’Eurosport . Si il reconnaît aborder ce match dans la peau d’un outsider, il espère pouvoir aider son compatriote Jannik Sinner, qui profiterait d’une défaite de Djoko .

« La victoire sur Djokovic pourrait‐elle donner à Sinner la place de numéro un ? Je le lui souhaite »

Interrogé par Eurosport avant d’affronter Novak Djokovic, Lorenzo Musetti a ironisé sur son compatriote italien Jannik Sinner. Le premier cité pourrait permettre au second d’aller chercher la première place du classement ATP en battant Djokovic : « La victoire sur Djokovic pourrait‐elle donner à Sinner la place de numéro un ? Je le lui souhaite, mais je lui souhaite de ne pas placer ses espoirs en mois. Il a son chemin et il est déjà bien écrit, alors si je peux lui donner un coup de main, un peu de patriotisme ne fait pas de mal non plus. »

« Viser les huitièmes de finale »