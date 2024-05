Polémique à Roland-Garros, un ancien du PSG s'en mêle

Jean de Teyssière

Comme souvent à Roland-Garros ces dernières années, des polémiques sur le comportement des supporters éclatent. Très partisans avec les joueurs français, certains s'amusent à flirter avec la ligne rouge pour supporter les leurs. David Goffin en a fait l'amère expérience face à Giovanni Mpetshi Perricard lors du premier tour, les comparant à des supporters de football. Une comparaison qui n'a pas du tout plu à Jérôme Rothen.

Le tableau principal de Roland-Garros a débuté ce dimanche et connaît déjà son lot de polémiques. Beaucoup de joueurs, comme David Goffin ou Iga Swiatek ont critiqué l'attitude du public français,, ce qui n'a pas plu à tout le monde...

«C’est de l’irrespect total, ça devient du foot»

Après sa victoire en cinq sets face au Français Giovanni Mpetshi Perricard, (4-6, 6-4, 6-3, 6-7 [4], 6-3), David Goffin avait été très critique envers le public du court 14: « Clairement, ça va trop loin, c’est de l’irrespect total. C’est vraiment trop. Ça devient du foot, bientôt il y aura des fumigènes, des hooligans et ça se battra dans les tribunes. Ça commence à devenir ridicule. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l’ambiance. Aujourd’hui, quelqu’un m’a craché son chewing‐gum. Ça devient compliqué. Beaucoup de gens se plaignent. C’est l’écho qu’il y a dans le vestiaire et dans les instances ATP. Je pense que ça ne se passe qu’en France. A Wimbledon il n’y a pas ça. En Australie non plus. L’US Open c’est plutôt tranquille. Ici c’est vraiment une ambiance malsaine. »

«Taisez‐vous et contentez‐vous de parler de Roland‐Garros»