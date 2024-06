Roland-Garros : Alcaraz reçoit un coup de pression

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un des grands favoris de cette édition 2024 de Roland-Garros, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour les 8èmes de finale ce vendredi en battant l’Américain Sebastian Korda en trois sets. Dimanche, le prodige espagnol va affronter le Canadien Félix Auger-Aliassime, tandis que ce dernier a averti tout le monde avant cette rencontre.

Carlos Alcaraz en patron. Le Murcien n’a pas fait dans la dentelle ce samedi, et a étrillé Sebastian Korda en trois sets (6-4, 7-6, 6-3), en proposant un niveau de jeu simplement sensationnel. Afin de poursuivre sa route vers un titre de légende à Roland-Garros, le numéro trois mondial devra disposer de Félix Auger-Aliassime.

Roland-Garros : Il annonce du très lourd pour Alcaraz https://t.co/eyl8OX2PbM pic.twitter.com/ONGsKff4sX — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

« Je sais de quoi je suis capable, je connais mes capacités »

Après sa victoire face à Korda, Alcaraz se jugeait confiant pour la suite : « Je connais mes compétences. Évidemment, Sebastian est un grand joueur. Un très bon attaquant. Il frappe la balle très proprement. C’est difficile de jouer contre lui. Pour moi, c’était comme un marathon. Je devais beaucoup courir d’un côté à l’autre. Je n’étais pas du tout inquiet. Je sais de quoi je suis capable, je connais mes capacités. Je sais que c’est très difficile pour lui aussi » .

« Je ferai ce que je sais faire »