Roland-Garros : Swiatek-Paolini, finale sans suspense ?

C'est le grand jour ! Ce samedi après-midi, on connaîtra la vainqueur de l'édition 2024 de Roland-Garros. Cette année ce rendez-vous opposera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek à l'inexpérimentée à ce niveau Jasmine Paolini. L'Italienne, qui sera la toute nouvelle pensionnaire du top 10 lundi prochain lors de la publication du classement WTA, réalise en plus un tournoi incroyable puisqu'elle sera également en finale du double dames avec sa partenaire Sara Errani, bien connue à Roland-Garros.

Ce n'était pas une finale qui était très attendue. Bien sûr d'un côté du filet, on retrouve la grande favorite du tournoi mais en face d'elle, une adversaire qui certes peut se montrer dangereuse mais qui reste une grosse surprise surtout quand on voit ce qu'il s'est passé au début de la compétition, avec toutes les favorites qui ont répondu présent. Alors qui soulèvera la Coupe Suzanne-Lenglen sur le Philippe-Chatrier cet après-midi ? Une chose est sûre : la grande favorite se nomme Iga Swiatek.

Swiatek pour bâtir son empire

Vainqueur en 2020 alors qu'elle n'était pas encore connue du grand public, Iga Swiatek a rapidement gravi les échelons pour atteindre la première place mondiale et dominer le circuit féminin de la tête et des épaules. Redescendue au deuxième rang mondial seulement pour quelques semaines fin 2023, la Polonaise a repris énormément d'avance et samedi, elle tentera de décrocher déjà un quatrième titre à Roland-Garros. Elle dépasserait Serena Williams et Monica Seles par exemple et reviendrait à hauteur de Justine Henin. Devant elle, dans l'ère Open, elles ne sont que deux à compter plus de titres à Paris : Chris Evert (7) et Steffi Graf (6).



Paolini, la grosse surprise

Dans ce circuit féminin qui laisse de moins en moins de surprises dernièrement, Jasmine Paolini a parfaitement réussi son coup. Attention la petite Italienne (1,62m) est loin d'être une inconnue puisqu'elle pointait déjà au 12ème rang mondial avant le tournoi. Titrée en WTA 1000 pour la première fois à Dubaï cette année, elle réalise une saison de rêve. Lundi, elle sera septième mondiale en cas de défaite. Si elle parvient à aller au bout de ce rêve, elle sera même numéro 5 mondiale. L'essentiel est ailleurs : elle deviendrait la troisième italienne à gagner un Grand Chelem, après Francesca Schiavone à Roland-Garros en 2010 et Flavia Pennetta en 2015 à l'US Open.

Un exploit vraiment possible ?

Sur le papier, la tâche semble impossible pour Jasmine Paolini. En demi-finales pourtant, elle a remporté son match plus rapidement qu'Iga Swiatek. Mais la Polonaise est une véritable tornade qui écrase tout sur son passage et d'ailleurs, c'est ce qu'elle avait fait lors de sa seule confrontation avec l'Italienne sur le circuit, lors de l'US Open 2022, où elle avait fini par remporter le tournoi. A 15h, il faudra donc ne rien rater de la conclusion du tournoi féminin.