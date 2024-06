JO 2024 : Nadal annonce la couleur pour le double avec Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition à l'occasion de la saison sur terre battue, Rafael Nadal est monté en puissance au fil des semaines mais pas assez. Le Majorquin a été éliminé au premier tour de Roland-Garros par Alexander Zverev malgré un bon niveau de jeu mais il ne désespère pas. A 38 ans, il a fait des Jeux Olympiques son prochain grand objectif, en simple comme en double puisqu'il va jouer avec Carlos Alcaraz.

Tout proche de la retraite, Rafael Nadal n'a pas encore envie de ranger les raquettes. Le champion espagnol a désigné les Jeux olympiques comme le grand objectif de sa saison 2024, peut-être la dernière. Ces dernières semaines, il a fait signe à Carlos Alcaraz de l'aider dans cette quête folle d'une nouvelle médaille d'or et les deux compatriotes seront bien associés pour le tournoi de double.

Nadal et Alcaraz en double aux Jeux

On l'attendait, la nouvelle est désormais officielle : Carlos Alcaraz et Rafael Nadal joueront bien le double lors des Jeux olympiques cet été. « Comment je me suis retrouvé à être associé en double avec Alcaraz ? Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, parce qu'on ne savait pas vraiment si j'allais disputer les JO, ni comment j'allais y arriver. Et David Ferrer m'a dit : "Si tu te sens bien, Carlos aimerait jouer en double avec toi. Tu serais partant ?" Bien sûr, j'en étais ravi ! Je ne peux pas avoir meilleur partenaire que lui » a réagi Rafael Nadal pour L'Equipe.

Nouvelle association compétitive ?